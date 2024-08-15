أثليتك: بوكيتينو يوافق على تدريب منتخب أمريكا

الخميس، 15 أغسطس 2024 - 11:35

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وافق على تدريب منتخب الولايات المتحدة استعدادا لكأس العالم 2026

وأوضح التقرير أن بوكيتينو سيخلف جريج بيرهالتر في منصب مدرب أمريكا من أجل المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك.

وعمل المدرب البالغ من العمر 52 عاما مع مات كروكر المدير الرياضي الحالي للاتحاد الأمريكي لكرة القدم من قبل في نادي ساوثامبتون.

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وأقيل بيرهالتر من تدريب منتخب الولايات المتحدة عقب الخروج المبكر من مرحلة المجموعات في بطولة كوبا أمريكا التي استضافتها البلاد.

بوكيتينو لا يعمل منذ إقالته من تدريب تشيلسي في مايو الماضي.

وكان المدرب الأرجنتيني مرشحا لقيادة اتحاد جدة، قبل أن يتولى لوران بلان المهمة.

وتولى بوتشيتينو تدريب تشيلسي في بداية الموسم المنقضي.

وأنهى تشيلسي الدوري الإنجليزي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بوكيتينو سبق له العمل مع أندية ساوثامبتون وتوتنام وتشيلسي بالدوري الإنجليزي، كما تولى تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ماوريسيو بوكيتينو أمريكا تشيلسي
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