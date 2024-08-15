ليزامل سام مرسي.. كالفين فيليبس يقترب من إبسويتش

أصبح نادي إبسويتش تاون على وشك التوصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي من أجل ضم كالفين فيليبس، حسب جريدة تيليجراف.

لاعب الوسط المدافع لم يلعب كثيرا مع بيب جوارديولا منذ انضمامه لصفوف سيتي قبل عامين قادما من ليدز يونايتد.

وأوضح التقرير أن اللاعب سينضم لإبسويتش تاون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأفاد التقرير بأن عقد إعارة كالفين فيليبس إلى إبسويتش لن يتضمن بند الشراء.

فيما ذكرت شبكة ذا أثليتك أن فيليبس سيخضع للفحص الطبي في إبسويتش خلال ساعات.

وأضاف التقرير أن إيفرتون وفولام حاولا ضم اللاعب على سبيل الإعارة هذا الصيف.

في حالة انضمامه إلى الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي، سينافس فيليبس الدولي المصري سام مرسي قائد الفريق في منتصف الملعب، أو يتشارك معه.

ويتطلع فيليبس إلى إعادة إحياء مسيرته بعدما لعب النصف الأخير من الموسم الماضي معارا إلى وست هام يونايتد.

ولم يلعب الدولي الإنجليزي مع وست هام سوى 8 مباريات فقط.

فيليبس، 28 عامًا، انضم لسيتي من ليدز يونايتد في صفقة بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني.

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