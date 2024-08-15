مواعيد مباريات اليوم 15 أغسطس.. تريزيجيه في أوروبا وافتتاح الدوري الإسباني

الخميس، 15 أغسطس 2024 - 10:17

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

تعود الحياة للكرة في أوروبا بدءا من اليوم بافتتاح موسم 2024-25 من الدوري الإسباني، فيما يخوض محمود حسن "تريزيجيه" مواجهة حاسمة للتأهل لـ الدوري الأوروبي.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز مباريات اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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تمهيدي الدوري الأوروبي

يحل طرابزون سبور التركي بقيادة تريزيجيه ضيفا ثقيلا على رابيد فيينا النمساوي في إياب الدور التمهيدي الثالث.

المباراة تبدأ في السابعة مساءً، علما بأن لقاء الذهاب في تركيا انتهى بالتعادل السلبي.

ويحتاج تريزيجيه لتحقيق الفوز من أجل خطف بطاقة التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات للمشاركة في دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

المباراة غير مذاعة عربيا.

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الدوري الإسباني

وبشكل مبكر ينطلق الدوري الإسباني لموسم 2024-25 بمباراتين اليوم الخميس.

ويُستهل الموسم بلقاء أتليتك بلباو ضد خيتافي في الثامنة مساءً.

وفي العاشرة والنصف مساءً يلتقي ريال بيتيس مع جيرونا، وتذاع كلتا المباراتين على بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني تريزيجيه
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