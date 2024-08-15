فالفيردي: أهدي الهدف إلى كروس.. وآمل في الاستمتاع بالمباريات مع مبابي

أهدى فريدريكو فالفيردي هدفه في شباك أتالانتا إلى توني كروس زميله السابق في ريال مدريد الذي اعتزل كرة القدم.

وبدأ ريال مدريد موسمه بنجاح بعدما أسقط أتالانتا الإيطالي وتوج بالسوبر الأوروبي بفضل الانتصار بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في الملعب الوطني في العاصمة البولندية وارسو.

فتتح فيدي فالفيردي أهداف المباراة في الدقيقة 59.

وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني للفريق الملكي عقب تسع دقائق فقط وبالتحديد في الدقيقة 68.

وقال فالفيردي عبر قناة "Movistar": "التسجيل بقميص رقم 8 الذي كان يرتديه كروس؟ أشعر بالفخر. إنه دافع هائل لوراثة الأشخاص الذين أُعجب بهم كثيرا. أهدي الهدف له ولزوجتي"

وأضاف "لقد لعبنا المباراة بعد حصص تدريبية قليلة. استغرق الأمر بعض الوقت. تهانينا للخصم، الذي قدم شوطا أول رائعا. الهدف الأول جعل كل شيء أسهل"

وأتم "مبابي؟ آمل أن نتمكن من الاستمتاع بالعديد من المباريات مثل مباراة اليوم".

وأصبح هذا اللقب السادس للفريق الملكي في السوبر الأوروبي ليفض الشراكة مع غريمه التقليدي برشلونة ويصبح أكثر المتوجين باللقب.

أما أتالانتا ففقد فرصة الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

كما أصبح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أكثر المتوجين باللقب بخمس مرات بواقع مرتين مع ميلان وثلاثة مع ريال مدريد، ليتخطى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي صاحب الأربعة ألقاب.

هذا بالإضافة لتتويج لوكا مودريتش وداني كارفاخال باللقب للمرة في الخامسة في تاريخهما ليصبحا أكثر من ظفر باللقب.

وشهدت المباراة الظهور الأول لمبابي مع ريال مدريد بعد انضمامه إليه رسميا في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان الصيف الجاري.

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