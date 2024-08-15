أنشيلوتي: معادلة مونوز؟ شرف وامتياز.. ونبحث عن التوازن هجوميا بوجود مبابي

أشاد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد بما قدمه لاعبيه عقب الفوز بكأس السوبر الأوروبي على حساب أتالانتا.

وانتصر الملكي على الفريق الإيطالي بنتيجة 2-0 بفضل هدفي فيدي فالفيردي وكيليان مبابي.

وحقق أنشيلوتي اللقب الـ 14 مع ريال مدريد ويعادل ميجيل مونوز كأكثر مدرب تتويجا في تاريخ الملكي.

وقال أنشيلوتي عبر قناة موفيستار الإسبانية عقب نهاية اللقاء: "معادلة ميجيل مونوز؟ شرف وامتياز أن أعيش هذه الليالي، أعاني وأقاتل وانتصر أيضا".

وأكمل "عانينا في الشوط الأول قليلا، لأن أتالانتا ضغط كثيرا ولعب بشكل جيد دفاعيا".

وأضاف "في الشوط الثاني أصبحت المباراة مفتوحة، في الأول واجهنا صعوبات أكثر، لكن مع المساحات أظهر كل من رودريجو وفينيسيوس ومبابي خطورتهم".

وأشاد بأداء جود بيلينجهام قائلا: "لعب شوطا ثانيا جيدا للغاية".

وردا على سؤال هل يمكن أن يسجل مبابي 50 هدفا في الموسم أجاب: "لديه الجودة لتسجيل عديد الأهداف، ونبحث عن التوازن في الفريق وهو ما تحقق اليوم".

وأتم "اللاعبون الذين وصلوا قبل أسبوع عادوا في حالة جيدة وأنا أقدّر ذلك، سنعمل ونقاتل في كل مباراة".

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وبدأ ريال مدريد موسمه بنجاح بعدما أسقط أتالانتا الإيطالي وتوج بالسوبر الأوروبي بفضل الانتصار بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في الملعب الوطني في العاصمة البولندية وارسو.

افتتح فيدي فالفيردي أهداف المباراة في الدقيقة 59.

وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني للفريق الملكي عقب تسع دقائق فقط وبالتحديد في الدقيقة 68.

وأصبح هذا اللقب السادس للفريق الملكي في السوبر الأوروبي ليفض الشراكة مع غريمه التقليدي برشلونة ويصبح أكثر المتوجين باللقب.

أما أتالانتا ففقد فرصة الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

كما أصبح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أكثر المتوجين باللقب بخمس مرات بواقع مرتين مع ميلان وثلاثة مع ريال مدريد، ليتخطى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي صاحب الأربعة ألقاب.

هذا بالإضافة لتتويج لوكا مودريتش وداني كارفاخال باللقب للمرة في الخامسة في تاريخهما ليصبحا أكثر من ظفر باللقب.

وشهدت المباراة الظهور الأول لمبابي مع ريال مدريد بعد انضمامه إليه رسميا في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان الصيف الجاري.

وجاءت البداية بأفضل شكل بعدما سجل هدفا وتوج بلقب في مباراته الأولى مع الفريق.