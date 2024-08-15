مبابي بعد الفوز بالسوبر الأوروبي: انتظرت تلك اللحظة كثيرا.. وتسجيل 50 هدفا شيء رائع ولكن

أبدى كيليان مبابي لاعب ريال مدريد سعادته الغامرة بالفوز بلقب السوبر الأوروبي في ظهوره الأول الرسمي مع الفريق الملكي.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتوج ريال مدريد بلقب السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه بالفوز على أتالانتا بهدفين دون رد مساء أمس الأربعاء في الملعب الوطني في بولندا.

وشهدت المباراة تسجيل مبابي للهدف الثاني.

وتحدث مبابي لقناة "موفي ستار" عقب المباراة قائلا: "هذه ليلة رائعة لقد انتظرت تلك اللحظة فترة طويلة".

وواصل "إن الفوز بلقب أيضا أمر رائع، تسجيلي لهدف؟ أهم شيء السعادة باللعب مع هذا الفريق".

وعن اللعب بجوار فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام قال: "أحب اللعب مع الجميع وليس الاثنين فقط، لدينا الأفضل في كل المراكز وعلينا التحسن والبداية من عندي".

أما عن هدفه الموسم المقبل قال: "نحن ريال مدريد وليس لدينا حدود، إن تمكنت من تسجيل 50 هدفا فسيكون شيء رائع لكن الأهم هو الفوز".

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