كان يتنزه مع كلبه.. طعن والد لامين جمال ونقله إلى المستشفى

تعرض منير النصراوي، والد لامين جمال لاعب برشلونة، للطعن مساء الأربعاء في شارع فرانك مارشال في حي روكافوندا بمدينة ماتارو.

وقامت الجهات المعنية، بحلول الساعة العاشرة والنصف ليلاً باعتقال عدة أشخاص يُزعم أنهم مسؤولون عن الهجوم، وبالتعاون مع الشرطة المحلية للبلدية، تمكنوا من العثور على شهود على الحادث.

وأوضحت مصادر رسمية مطلعة على الحدث،أن الرجل الذي ورد أنه تلقى عدة طعنات، تم نقله إلى مستشفى كان روتي في بادالونا، وعلى الرغم من أن تشخيصه خطير، إلا أنه لا يزال مستقرًا وفقًا لمصادر قريبة من الضحية.

وأكدت مصادر مطلعة على الحادث لصحيفة "La Vanguardia" أن الشرطة تعمل على الحادث، وأنه لا يزال من المبكر تحديد كيفية حدوثه، لكن الهجوم قد يكون نابعًا من شجار سابق.

وأوضح نفس المحاورين أن الرجل كان يتنزه مع كلبه في حي روكافوندا عندما تم توبيخه وإلقاء الماء عليه من الشرفة.

وأدى الحادث إلى شجار انتهى في تلك اللحظة، وفي وقت لاحق، في الليل تقريبا، قام بعض الأشخاص بطعن والد لامين جمال، دون أن يكون له خيار الدفاع عن نفسه.

وكشف الجيران للصحيفة ذاتها أنهم تمكنوا من إحصاء ما يصل إلى ثماني مركبات للشرطة، من الشرطة الذين تمكنوا من العثور على شهود وصفوا بدقة الجناة المزعومين، حتى يتم القبض عليهم.

يذكر أن لامين جمال صاحب الـ17 عاما قاد منتخب إسبانيا للتتويج بلقب يورو 2024 بعد الفوز على فرنسا في النهائي.