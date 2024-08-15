الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة.. والقنوات الناقلة
الخميس، 15 أغسطس 2024 - 00:18
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك لمواجهة بلدية المحلة في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز 2023-24.
الزمالك خسر من طلائع الجيش بنتيجة 3-1، فيما تأكد هبوط بلدية المحلة للدرجة الثانية بالخسارة من الجونة بنتيجة 2-1.
ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 55 نقطة من 33 مباراة.
فيما يحتل بلدية المحلة المركز الـ16 برصيد 27 نقطة من 33 مباراة.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم السبت 17 أغسطس 2024.
وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
وتلعب على استاد غزل المحلة.
وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس.
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وسبق أن تعادل الفريقان الشهر الماضي سلبيا على استاد القاهرة.
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