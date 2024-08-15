وسام أقرب من اللقب.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

أصبح وسام أبو علي مهاجم الأهلي أقرب من حسم لقب هداف الدوري المصري بعد نهاية مشوار بيراميدز في المسابقة.

ولم يسجل الكونغولي فيستون ماييلي هدفا في آخر مباريات فريقه بالدوري المصري ضد الداخلية.

فيما غاب وسام عن آخر مباراتين للأهلي للحصول على راحة لكن لا يزال في الصدارة بفارق هدف وحيد عن ماييلي.

وانتهى مشوار بيراميدز في الدوري المصري مبكرا عن باقي الفرق نظرا لخوضه الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا الأسبوع المقبل.

ويعد حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة الأقرب لمنافسة وسام أبو علي على لقب الهداف لكنه يحتاج لتسجيل 4 أهداف أو أكثر لخطف اللقب من الهداف الفلسطيني.

وإليكم ترتيب الهدافين في الدوري المصري

1- وسام أبو علي (الأهلي) - 18 هدفا

2- فيستون ماييلي (بيراميدز) - 17 هدفا

3- حسام أشرف (بلدية المحلة) - 14 هدفا

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو (زد) - 12 هدفا

5= كريستوفاو مابولولو (الاتحاد) - 11 هدفا

5= صديق أوجولا (سيراميكا كليوباترا) - 11 هدفا

5= ياو أنور (البنك الأهلي) - 11 هدفا

5= حسام حسن (سموحة) - 11 هدفا

5= محمد سالم (المقاولون العرب) - 11 هدفا

6= أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 9 أهداف

6= شادي حسين (زد) - 9 أهداف