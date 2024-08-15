وسام أقرب من اللقب.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

الخميس، 15 أغسطس 2024 - 00:09

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي ووسام أبو علي

أصبح وسام أبو علي مهاجم الأهلي أقرب من حسم لقب هداف الدوري المصري بعد نهاية مشوار بيراميدز في المسابقة.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

فيستون ماييلي

النادي : بيراميدز

الدوري المصري

ولم يسجل الكونغولي فيستون ماييلي هدفا في آخر مباريات فريقه بالدوري المصري ضد الداخلية.

فيما غاب وسام عن آخر مباراتين للأهلي للحصول على راحة لكن لا يزال في الصدارة بفارق هدف وحيد عن ماييلي.

أخبار متعلقة:
لا يمل من معانقة الذهب.. ريال مدريد يسقط صمود أتالانتا في 9 دقائق ويتوج بالسوبر الأوروبي خالد بيبو يوضح مستقبله مع الأهلي بعد توجيه الرئيس السيسي.. عمر عصر يؤجل الرد على اتحاد تنس الطاولة بعد التعادل ضد إنبي.. الأهلي يمتلك فرصة تحطيم رقم قياسي في الدوري ومعادلة آخر

وانتهى مشوار بيراميدز في الدوري المصري مبكرا عن باقي الفرق نظرا لخوضه الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا الأسبوع المقبل.

ويعد حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة الأقرب لمنافسة وسام أبو علي على لقب الهداف لكنه يحتاج لتسجيل 4 أهداف أو أكثر لخطف اللقب من الهداف الفلسطيني.

وإليكم ترتيب الهدافين في الدوري المصري

1- وسام أبو علي (الأهلي) - 18 هدفا

2- فيستون ماييلي (بيراميدز) - 17 هدفا

3- حسام أشرف (بلدية المحلة) - 14 هدفا

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو (زد) - 12 هدفا

5= كريستوفاو مابولولو (الاتحاد) - 11 هدفا

5= صديق أوجولا (سيراميكا كليوباترا) - 11 هدفا

5= ياو أنور (البنك الأهلي) - 11 هدفا

5= حسام حسن (سموحة) - 11 هدفا

5= محمد سالم (المقاولون العرب) - 11 هدفا

6= أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 9 أهداف

6= شادي حسين (زد) - 9 أهداف

الأهلي فيستون ماييلي بيراميدز وسام أبو علي هداف الدوري المصري
نرشح لكم
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة.. والقنوات الناقلة خالد بيبو يوضح مستقبله مع الأهلي بعد التعادل ضد إنبي.. الأهلي يمتلك فرصة تحطيم رقم قياسي في الدوري ومعادلة آخر الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت.. والقنوات الناقلة إنبي يفسد سلسلة الأهلي بتعادل يحدث لأول مرة منذ 8 مواسم بصافرة نسائية.. بيراميدز يفوز على الداخلية في الوقت القاتل.. وماييلي يفشل بمهمة الهداف موسمه الأفضل مع الأهلي.. كهربا يصل للمساهمة رقم 20 بهدفه ضد إنبي مؤتمر جوميز: هذا ما عليك فعله عندما تكون لاعبا في الزمالك.. والخسارة اليوم مسؤوليتي
أخر الأخبار
فالفيردي: أهدي الهدف إلى كروس.. وآمل في الاستمتاع بالمباريات مع مبابي 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي: معادلة مونوز؟ شرف وامتياز.. ونبحث عن التوازن هجوميا بوجود مبابي ساعة | الكرة الأوروبية
مبابي بعد الفوز بالسوبر الأوروبي: انتظرت تلك اللحظة كثيرا.. وتسجيل 50 هدفا شيء رائع ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
كان يتنزه مع كلبه.. طعن والد لامين جمال ونقله إلى المستشفى ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة.. والقنوات الناقلة ساعة | الدوري المصري
وسام أقرب من اللقب.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
خالد بيبو يوضح مستقبله مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
لا يمل من معانقة الذهب.. ريال مدريد يسقط صمود أتالانتا في 9 دقائق ويتوج بالسوبر الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير 4 الاعتذار عن عدم استكمال الكأس وقمصان يكمل الدوري.. الأهلي يعلن قرارات اجتماع الخطيب وكولر