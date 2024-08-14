خالد بيبو يوضح مستقبله مع الأهلي

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 23:58

كتب : FilGoal

سامي قمصان - خالد بيبو

رد خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي على التعليقات التي ربطت رحيله من منصبه في النادي.

وتعادل الأهلي مع إنبي بنتيجة 1-1 في الجولة 33 من الدوري المصري.

وقال بيبو عبر قناة أون تايم سبورتس: "مستقبلي؟ اعتدت على حديث الناس عني بالإيجاب أو السلب، الموسم كان مهما وحصدنا أغلب ألقاب البطولات التي شاركنا بها".

أخبار متعلقة:
بعد التعادل ضد إنبي.. الأهلي يمتلك فرصة تحطيم رقم قياسي في الدوري ومعادلة آخر أهلي طرابلس يعلن التعاقد مع مابولولو الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت.. والقنوات الناقلة إنبي يفسد سلسلة الأهلي بتعادل يحدث لأول مرة منذ 8 مواسم

وأضاف "بالتأكيد سأرحل في يوم من الأيام، لكن هناك من يستعجل ومهتم برحيلي، الأمر لا يفرق معي و"متتعبوش نفسكم".

وواصل "أحاول تقديم كل ما لدي في أي منصب عملت فيه بالنادي، وأنا تحت أمرهم وليس لدي مشاكل من أي شيء، سنرحل سواء اليوم أو غدا، وفي الأهلي سأودي دوري في المكان الذي يحتاجونني فيه".

وأشاد بوسام أبو علي الذي أصبح على مقربة من حصد لقب هداف الدوري قائلا: "قدّم مباريات مهمة في الدور الثاني واللاعبون ساعدوه، وأن يصبح هدافا للدوري في أول موسم فهذا أمر جيد".

وأكمل "كل التدعيمان كانت مؤثرة وساعدت الفريق لحصد الألقاء سواء أداءً أو نتيجة، وأبارك له لأنه تعب جدا وكان في كامل تركيزه منذ انضمامه".

وأتم "حسم الدوري بشكل مبكر أعطانا الفرصة للإشراك اللاعبين الشباب من أجل التعبير عنهم والتمسك بالفرصة في ظل قلة عدد الفرص المتاحة لهم للمشاركة مع الفريق الأول".

وتوقفت سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية في الدوري المصري عند 21 مباراة، وبذلك تساوت مع أفضل سلسلة في تاريخ المسابقة والمسجلة باسمه أيضا في موسمي 2004-05 و2005-06.

ولأول مرة يتعادل الأهلي مع إنبي ذهابا وإيابا في الدوري المصري منذ موسم 2016-17.

ووصل رصيد الأهلي في الصدارة لـ 85 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف.

فيما واصل إنبي سلسلة اللافوز ورفع رصيده لـ 44 نقطة.

ويختتم الأهلي مشواره في الدوري بلقاء مودرن سبورت، فيما يحل إنبي ضيفا على فاركو.

الأهلي خالد بيبو الدوري المصري
نرشح لكم
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة.. والقنوات الناقلة وسام أقرب من اللقب.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري بعد التعادل ضد إنبي.. الأهلي يمتلك فرصة تحطيم رقم قياسي في الدوري ومعادلة آخر الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت.. والقنوات الناقلة إنبي يفسد سلسلة الأهلي بتعادل يحدث لأول مرة منذ 8 مواسم بصافرة نسائية.. بيراميدز يفوز على الداخلية في الوقت القاتل.. وماييلي يفشل بمهمة الهداف موسمه الأفضل مع الأهلي.. كهربا يصل للمساهمة رقم 20 بهدفه ضد إنبي مؤتمر جوميز: هذا ما عليك فعله عندما تكون لاعبا في الزمالك.. والخسارة اليوم مسؤوليتي
أخر الأخبار
فالفيردي: أهدي الهدف إلى كروس.. وآمل في الاستمتاع بالمباريات مع مبابي 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي: معادلة مونوز؟ شرف وامتياز.. ونبحث عن التوازن هجوميا بوجود مبابي ساعة | الكرة الأوروبية
مبابي بعد الفوز بالسوبر الأوروبي: انتظرت تلك اللحظة كثيرا.. وتسجيل 50 هدفا شيء رائع ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
كان يتنزه مع كلبه.. طعن والد لامين جمال ونقله إلى المستشفى ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة.. والقنوات الناقلة ساعة | الدوري المصري
وسام أقرب من اللقب.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
خالد بيبو يوضح مستقبله مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
لا يمل من معانقة الذهب.. ريال مدريد يسقط صمود أتالانتا في 9 دقائق ويتوج بالسوبر الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير 4 الاعتذار عن عدم استكمال الكأس وقمصان يكمل الدوري.. الأهلي يعلن قرارات اجتماع الخطيب وكولر