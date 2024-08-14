خالد بيبو يوضح مستقبله مع الأهلي

رد خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي على التعليقات التي ربطت رحيله من منصبه في النادي.

وتعادل الأهلي مع إنبي بنتيجة 1-1 في الجولة 33 من الدوري المصري.

وقال بيبو عبر قناة أون تايم سبورتس: "مستقبلي؟ اعتدت على حديث الناس عني بالإيجاب أو السلب، الموسم كان مهما وحصدنا أغلب ألقاب البطولات التي شاركنا بها".

وأضاف "بالتأكيد سأرحل في يوم من الأيام، لكن هناك من يستعجل ومهتم برحيلي، الأمر لا يفرق معي و"متتعبوش نفسكم".

وواصل "أحاول تقديم كل ما لدي في أي منصب عملت فيه بالنادي، وأنا تحت أمرهم وليس لدي مشاكل من أي شيء، سنرحل سواء اليوم أو غدا، وفي الأهلي سأودي دوري في المكان الذي يحتاجونني فيه".

وأشاد بوسام أبو علي الذي أصبح على مقربة من حصد لقب هداف الدوري قائلا: "قدّم مباريات مهمة في الدور الثاني واللاعبون ساعدوه، وأن يصبح هدافا للدوري في أول موسم فهذا أمر جيد".

وأكمل "كل التدعيمان كانت مؤثرة وساعدت الفريق لحصد الألقاء سواء أداءً أو نتيجة، وأبارك له لأنه تعب جدا وكان في كامل تركيزه منذ انضمامه".

وأتم "حسم الدوري بشكل مبكر أعطانا الفرصة للإشراك اللاعبين الشباب من أجل التعبير عنهم والتمسك بالفرصة في ظل قلة عدد الفرص المتاحة لهم للمشاركة مع الفريق الأول".







































































وتوقفت سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية في الدوري المصري عند 21 مباراة، وبذلك تساوت مع أفضل سلسلة في تاريخ المسابقة والمسجلة باسمه أيضا في موسمي 2004-05 و2005-06.

ولأول مرة يتعادل الأهلي مع إنبي ذهابا وإيابا في الدوري المصري منذ موسم 2016-17.

ووصل رصيد الأهلي في الصدارة لـ 85 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف.

فيما واصل إنبي سلسلة اللافوز ورفع رصيده لـ 44 نقطة.

ويختتم الأهلي مشواره في الدوري بلقاء مودرن سبورت، فيما يحل إنبي ضيفا على فاركو.