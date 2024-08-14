بعد توجيه الرئيس السيسي.. عمر عصر يؤجل الرد على اتحاد تنس الطاولة

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 23:52

كتب : FilGoal

عمر عصر - تنس طاولة

قرر عمر عصر لاعب مصر في تنس الطاولة تأجيل الرد على البيان الذي أصدره اتحاد اللعبة ضده.

وودع عمر عصر نهائيات فردي تنس الطاولة في باريس 2024 من ربع النهائي.

وكتب عصر عبر فيسبوك: "إيماء لثقتنا في قيادتنا الرشيدة و احتراما منا لتصريحات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي و تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي و البيان الرسمي الصادر من وزارة الشباب و الرياضة فقد قررنا تأجيل الرد علي بيان الاتحاد المصري لتنس الطاولة والمسيء لشخصي اساءة بالغة الي ان ينتهي التحقيق في المستندات المقدمة الي الوزارة و هيئة الرقابة الإدارية علما بأنه قد نمي لعلمنا مجمل مديونيات الاتحاد المصري لتنس الطاولة مقرونة بالمستندات البينة و التي نخشي أن يترتب عليها عدم قبول تسجيل اي لاعب مصري في اي بطولة دولية الي ان يتم سداد المبلغ المستحق مما يزيد الوضع حرجا.راجين من الله ان يهدينا جميعا لما فيه الخير والرفعة لوطننا الحبيب".

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وكشف عمر عصر في وقت سابق مجموعة من الأزمات التي مر بها قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024 (التفاصيل).

ووصف الاتحاد المصري لتنس الطاولة تصريحات عمر عصر بالمغالطات والأكاذيب. (التفاصيل)

لا يتوفر وصف.

وأوضح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون هناك تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت بلاعبيها في أولمبياد باريس 2024.

وقال مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء إن الرئيس السيسي وجه بأن يكون هناك تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية.

وأضاف "نحن نعلم أننا جميعا كنا نأمل في الحصول على عدد أكبر من الميداليات، ولذلك لابد من تقييم شامل لأداء كل الاتحادات الرياضية".

كما وجه مصطفى مدبولي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بتكثيف رعاية المؤسسات الرياضية والشبابية للشباب الموهوبين والمميزين رياضياً.

بالإضافة إلى ضرورة وجود خطة واضحة من الاتحادات الرياضية لتأهيل الشباب المصري المتميز رياضياً، للمشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية.

واحتلت مصر المركز الـ 52 في الترتيب النهائي العام بالتساوي مع الأرجنتين وتونس بتحقيق 3 ميداليات متنوعة.

الميداليات الـ3 جاءت عن طريق: أحمد الجندي صاحب ذهبية الخماسي الحديث وسارة سمير صاحبة فضية رفع الأثقال، ومحمد السيد صاحب برونزية السلاح.

ويتم حسم الترتيب أولا بعدد الميداليات الذهبية، وفي حال التعادل تكون الأفضلية للفضية ثم البرونزية وفي حال استمرار التعادل يتم حسم الترتيب النهائي بإجمالي الميداليات.

عمر عصر تنس الطاولة
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