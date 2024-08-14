بعد التعادل ضد إنبي.. الأهلي يمتلك فرصة تحطيم رقم قياسي في الدوري ومعادلة آخر

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 23:39

كتب : FilGoal

الأهلي

أفسد إنبي على الأهلي فرصة تحقيق رقمين قياسيين في الدوري المصري بالتعادل في الجولة 33 من المسابقة.

وتعادل إنبي مع الأهلي بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

وتوقفت سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية في الدوري المصري عند 21 مباراة، وبذلك تساوت مع أفضل سلسلة في تاريخ المسابقة والمسجلة باسمه أيضا في موسمي 2004-05 و2005-06.

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وكاد سامي قمصان أن يكسر رقم مانويل جوزيه بتحقيق أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ الدوري المصري، لكنها توقفت بالتعادل والتساوي مع الرقم القياسي.

ولن يستطيع الأهلي أيضا كسر الرقم القياسي في عدد النقاط في موسم واحد بالدوري المصري.

وحصد الأهلي 85 نقطة بعد التعادل مع إنبي وسيكون أقصى عدد يصل له هو 88 نقطة حال فاز في المباراة الأخيرة على مودرن سبورت.

ولن يكسر الرقم القياسي وهو 89 نقطة والذي حققه من قبل في موسم 2019-2020.

ويمتلك الأهلي فرصة كسر رقم قياسي ومعادلة آخر في الجولة الأخيرة.

سجل لاعبو الأهلي حتى الآن 74 هدفا، والرقم القياسي مسجل باسمه أيضا في موسم 2017-18 برصيد 75 هدفا.

ويحتاج لاعبو الأهلي لتسجيل هدف أو 2 من أجل كسر الرقم القياسي التهديفي لموسم واحد بالدوري.

كما حقق الأهلي حتى الآن 27 انتصارا في المسابقة وأكثر عدد من الانتصارات تحقق في موسم واحد حدث من قبل في موسمي 2017-18 و2019-20، ويمتلك فرصة لمعادلته حال فاز في الجولة الأخيرة.

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