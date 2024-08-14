بعد التعادل ضد إنبي.. الأهلي يمتلك فرصة تحطيم رقم قياسي في الدوري ومعادلة آخر

أفسد إنبي على الأهلي فرصة تحقيق رقمين قياسيين في الدوري المصري بالتعادل في الجولة 33 من المسابقة.

وتعادل إنبي مع الأهلي بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

وتوقفت سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية في الدوري المصري عند 21 مباراة، وبذلك تساوت مع أفضل سلسلة في تاريخ المسابقة والمسجلة باسمه أيضا في موسمي 2004-05 و2005-06.

وكاد سامي قمصان أن يكسر رقم مانويل جوزيه بتحقيق أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ الدوري المصري، لكنها توقفت بالتعادل والتساوي مع الرقم القياسي.

ولن يستطيع الأهلي أيضا كسر الرقم القياسي في عدد النقاط في موسم واحد بالدوري المصري.

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جووووول .. كهربـــــا يتحدى التسلل ⚡

بعد أقل من دقيقة من عدم احتساب هدف كهربا .. الفولت العالي يسجل هدف صحيح للأهلي والتعادل في مرمى إنبي 🔥 pic.twitter.com/r0npXcDfYP — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 14, 2024

وحصد الأهلي 85 نقطة بعد التعادل مع إنبي وسيكون أقصى عدد يصل له هو 88 نقطة حال فاز في المباراة الأخيرة على مودرن سبورت.

ولن يكسر الرقم القياسي وهو 89 نقطة والذي حققه من قبل في موسم 2019-2020.







































































ويمتلك الأهلي فرصة كسر رقم قياسي ومعادلة آخر في الجولة الأخيرة.

سجل لاعبو الأهلي حتى الآن 74 هدفا، والرقم القياسي مسجل باسمه أيضا في موسم 2017-18 برصيد 75 هدفا.

ويحتاج لاعبو الأهلي لتسجيل هدف أو 2 من أجل كسر الرقم القياسي التهديفي لموسم واحد بالدوري.

كما حقق الأهلي حتى الآن 27 انتصارا في المسابقة وأكثر عدد من الانتصارات تحقق في موسم واحد حدث من قبل في موسمي 2017-18 و2019-20، ويمتلك فرصة لمعادلته حال فاز في الجولة الأخيرة.