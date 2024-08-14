أهلي طرابلس يعلن التعاقد مع مابولولو

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 23:29

كتب : FilGoal

مابولولو - أهلي طرابلس

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي تعاقده مع الهداف الأنجولي أوجوستينيو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري

وبعد منافسة كبيرة مع نادي السويحلي الليبي نجح أهلي طرابلس في الفوز بخدمات مابولولو.

وقدم أهلي طرابلس مهاجمه الجديد مابولولو بعدما وقع رسمياً على عقود انتقاله إلى النادي الليبي.

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وكان نادي الاتحاد السكندري قد أعلن الموافقة على انتقال الأنجولي أوجوستينيو مابولولو لنادي أهلي طرابلس الليبي.

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وعلم FilGoal.com أن الصفقة كلفت أهلي طرابلس مليون و200 ألف دولار يحصل عليها الاتحاد السكندري.

بينما سيحصل مابولولو على راتب 600 ألف دولار في الموسم.

مابولولو سجل حتى الآن 11 هدفا وصنع هدفين في 25 مباراة مع الاتحاد السكندري في بطولة الدوري هذا الموسم.

بجانب كونه هداف مسابقة الدوري المصري عن الموسم المنقضي برصيد 16 هدفا.

المهاجم صاحب الـ32 عاما سجل 3 أهداف مع منتخب أنجولا في النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا.

مابولولو انضم لصفوف الاتحاد في صيف 2022 وسجل 41 هدفا خلال 83 مباراة.

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