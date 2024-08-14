أهلي طرابلس يعلن التعاقد مع مابولولو

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي تعاقده مع الهداف الأنجولي أوجوستينيو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري

وبعد منافسة كبيرة مع نادي السويحلي الليبي نجح أهلي طرابلس في الفوز بخدمات مابولولو.

وقدم أهلي طرابلس مهاجمه الجديد مابولولو بعدما وقع رسمياً على عقود انتقاله إلى النادي الليبي.

وكان نادي الاتحاد السكندري قد أعلن الموافقة على انتقال الأنجولي أوجوستينيو مابولولو لنادي أهلي طرابلس الليبي.