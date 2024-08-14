الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت.. والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز 2023-24.

الأهلي تعادل مع إنبي بنتيجة 1-1 في الجولة 33، وبنفس النتيجة تعادل مودرن سبورت مع الاتحاد.

وحسم الأحمر لقب الدوري برصيد 85 نقطة من 33 مباراة.

فيما يأمل مودرن سبورت خطف المركز الرابع من المصري إذ يحتل المركز الخامس برصيد 51 نقطة بفارق نقطة عن الفريق البورسعيدي الرابع في الترتيب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 17 أغسطس 2024.

وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب على استاد القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس.

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وانتصر الأهلي في لقاء الدور الأول والذي أقيم الشهر الماضي بنتيجة 2-1 بفضل هدفي إمام عاشور وبيرسي تاو.