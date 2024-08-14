إنبي يفسد سلسلة الأهلي بتعادل يحدث لأول مرة منذ 8 مواسم

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 23:17

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

أوقف إنبي سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية في الدوري المصري بتعادل بنتيجة 1-1 في الجولة 33 من المسابقة.

سجل هدف إنبي أحمد نادر حواش، فيما سجل محمود عبد المنعم "كهربا" هدف تعادل الأهلي.

وتوقفت سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية في الدوري المصري عند 21 مباراة، وبذلك تساوت مع أفضل سلسلة في تاريخ المسابقة والمسجلة باسمه أيضا في موسمي 2004-05 و2005-06.

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ولأول مرة يتعادل الأهلي مع إنبي ذهابا وإيابا في الدوري المصري منذ موسم 2016-17.

ووصل رصيد الأهلي في الصدارة لـ 85 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف.

فيما واصل إنبي سلسلة اللافوز ورفع رصيده لـ 44 نقطة.

ويختتم الأهلي مشواره في الدوري بلقاء مودرن سبورت، فيما يحل إنبي ضيفا على فاركو.

وصف المباراة

مرت أول 20 دقيقة بشكل هادئ بين الفريقين.

وفي الدقيقة 21 توغل محمد حتحوت بكل مهارة بمفرده من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية أودعها أحمد نادر حواش في الشباك.

وكاد أحمد خليل "كالوشا" أن يسجل هدف إنبي الثاني بعد 5 دقائق برأسية بعد ركنية نفذها علي فوزي لكن خالد عبد الفتاح شتت من على خط المرمى ببراعة.

أول تهديد من الأهلي على مرمى عبد الرحمن سمير جاء عن طريق محمد مجدي "أفشة" لكن تسديدته جاءت سهلة في يد الحارس في الدقيقة 38.

وألغى الحكم هدف كهربا في الدقيقة 43 بداعي التسلل وأكدت تقنية الفيديو صحة قراره.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع أرسل مصطفى أبو الخير عرضية شتتها محمد ناصر بالخطأ لتجد قدم كهربا الذي سجل من لمسة واحدة بكل قوة في الشباك مدركا التعادل للأهلي.

في الشوط الثاني لم تشكل الهجمات أي خطورة على مرمى الحارسين.

وأجرى كلا الفريقين تغييرين، فدفع سيد ياسين بكل من رفيق كابو ومصطف شكشك بدلا من محمد حتحوت ومحمد ناصر.

فيما أشرك سامي قمصان كل من أحمد طعيمة ويوسف سيد عبد الحفيظ بدلا من أبو الخير وأحمد أشرف في الدقيقة 63.

ظلت الأمور كما هي وكاد أفشة أن يسجل بتسديدة مقوسة في الدقيقة 82 لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر لإنبي.

وأجرى إنبي تغييرين جديدين بمشاركة أحمد جمال ويوسف لبيب بدلا من قفة وحواش في الدقيقة 83.

وشارك إبراهيم عبد الحكيم بدلا من محمد عبد الله في ثالث تغييرات الأهلي.

وسدد يوسف لبيب كرة قوية لكن دون خطورة على مرمى مخلوف في الدقيقة 90.

وتألق عبد الرحمن سمير ومنع تسديدة أفشة من أن تهز شباكه في الدقيقة 90+4.

ثم ذاد عن مرماه وتألق في التصدي لتسديدة عمر كمال وحوّلها لركنية، لتنتهي المباراة بتعادل أوقف سلسلة الأهلي.

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