المحكمة الرياضية ترفض دعوى هشام حطب بشأن اتحاد الفروسية وتقرر تغريمه

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 23:13

كتب : FilGoal

هشام حطب

رفضت المحكمة الرياضية "كاس" اليوم الأربعاء رسميا الدعوى المقامة من هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية واللجنة الأولمبية السابق بشأن تعيين لجنة لإدارة الأول.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية عينت في وقت سابق لجنة لإدارة اتحاد الفروسية وعزلت حطب من منصبه بداعي وجود مخالفات مالية.

ولكن الدعوى التي رفعها حطب تم رفضها رسميا من قبل المحكمة الرياضية لتستمر اللجنة المعينة في إدارة اتحاد الفروسية في منصبها.

أخبار متعلقة:
بصافرة نسائية.. بيراميدز يفوز على الداخلية في الوقت القاتل.. وماييلي يفشل بمهمة الهداف موسمه الأفضل مع الأهلي.. كهربا يصل للمساهمة رقم 20 بهدفه ضد إنبي السوبر السعودي - مدرب النصر: حققنا الأهم أمام التعاون.. وبروزوفيتش لم يستحق الطرد

كما قررت المحكمة الرياضية تغريم هشام حطب 1000 فرنك سويسري للمصروفات القضائية.

يذكر أن اللجنة الأولمبية كانت سحبت الثقة كذلك من هشام حطب وعينت ياسر إدريس بدلا منه.

هشام حطب اتحاد الفروسية
نرشح لكم
بعد توجيه الرئيس السيسي.. عمر عصر يؤجل الرد على اتحاد تنس الطاولة سباحة - مروان القماش يجري جراحة ناجحة بعد إصابته في أولمبياد باريس 2024 توابع أولمبياد باريس.. 5 شكاوى من الرياضيين المصريين ضد اتحاداتهم رئيس اتحاد السباحة يرد على فريدة عثمان: تصريحاتها بسبب الرعاة.. وتعلم كم صرفنا عليها ياسر إدريس: لم نبيع الهواء عندما وعدنا بميداليات.. ومن أخطأ سيحاسب لاعب الفروسية: أحمل رئيس الاتحاد المصري مسؤولية خسارة مصر فرصتها بأولمبياد باريس "مغالطات وأكاذيب".. بيان من الاتحاد المصري لتنس الطاولة للرد على عمر عصر سباحة - "يجب محاسبة الاتحاد".. فريدة عثمان تكشف سبب عدم مشاركتها بأولمبياد باريس
أخر الأخبار
مبابي بعد الفوز بالسوبر الأوروبي: انتظرت تلك اللحظة كثيرا.. وتسجيل 50 هدفا شيء رائع ولكن 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
كان يتنزه مع كلبه.. طعن والد لامين جمال ونقله إلى المستشفى 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة.. والقنوات الناقلة 17 دقيقة | الدوري المصري
وسام أقرب من اللقب.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري 26 دقيقة | الدوري المصري
خالد بيبو يوضح مستقبله مع الأهلي 37 دقيقة | الدوري المصري
لا يمل من معانقة الذهب.. ريال مدريد يسقط صمود أتالانتا في 9 دقائق ويتوج بالسوبر الأوروبي 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد توجيه الرئيس السيسي.. عمر عصر يؤجل الرد على اتحاد تنس الطاولة 44 دقيقة | رياضات أخرى
بعد التعادل ضد إنبي.. الأهلي يمتلك فرصة تحطيم رقم قياسي في الدوري ومعادلة آخر 56 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير 4 الاعتذار عن عدم استكمال الكأس وقمصان يكمل الدوري.. الأهلي يعلن قرارات اجتماع الخطيب وكولر