المحكمة الرياضية ترفض دعوى هشام حطب بشأن اتحاد الفروسية وتقرر تغريمه
الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 23:13
كتب : FilGoal
رفضت المحكمة الرياضية "كاس" اليوم الأربعاء رسميا الدعوى المقامة من هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية واللجنة الأولمبية السابق بشأن تعيين لجنة لإدارة الأول.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية عينت في وقت سابق لجنة لإدارة اتحاد الفروسية وعزلت حطب من منصبه بداعي وجود مخالفات مالية.
ولكن الدعوى التي رفعها حطب تم رفضها رسميا من قبل المحكمة الرياضية لتستمر اللجنة المعينة في إدارة اتحاد الفروسية في منصبها.
كما قررت المحكمة الرياضية تغريم هشام حطب 1000 فرنك سويسري للمصروفات القضائية.
يذكر أن اللجنة الأولمبية كانت سحبت الثقة كذلك من هشام حطب وعينت ياسر إدريس بدلا منه.
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