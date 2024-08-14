بصافرة نسائية.. بيراميدز يفوز على الداخلية في الوقت القاتل.. وماييلي يفشل بمهمة الهداف

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 23:03

كتب : FilGoal

تقرير مباراة بيراميدز ضد الداخلية

حقق بيراميدز فوزا في الوقت القاتل على حساب الداخلية في المباراة التي أقيمت في الجولة 33 من الدوري المصري في آخر مباراة للفريق بالمسابقة.

وأقيمت مباراة الجولة 34 لبيراميدز ضد طلائع الجيش بشكل مبكر نظرا لخوض الفريق مباريات الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل مروان حمدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

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الفوز جعل بيراميدز يرفع رصيده إلى 79 نقطة من 34 مباراة في المركز الثاني.

فيما يتذيل الداخلية الترتيب برصيد 19 نقطة من 33 مباراة.

الداخلية ودع مسابقة الدوري رفقة المقاولون العرب وبلدية المحلة.

في المقابل فشل الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز في خطف صدارة ترتيب الهدافين إذ توقف رصيده عند 17 هدفا في المركز الثاني بترتيب الهدافين.

ويتصدر الدولي الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي ترتيب الهدافين برصيد 18 هدفا.

صافرة نسائية أدارات مباراة بيراميدز ضد الداخلية بقيادة الحكمة شاهندة المغربي.

وللموسم الثالث على التوالي تقود شاهندة المغربي مباراة في الدوري المصري تحكيميا. أدارت من قبل مباراة سموحة ضد فاركو في موسم 2021-22 وإنبي ضد سيراميكا في موسم 2022-23

وصف المباراة

الدقائق الأولى من المباراة جاءت هادئة وبدون محاولات تهديفية حقيقية من الفريقين.

وشهدت الدقيقة 18 المحاولة الأولى بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الداخلية عن طريق إسلام عبد النعيم تصدى لها أحمد ميهوب بنجاح.

وسدد مصطفى فتحي تسديدة قوية على مرمى الداخلية لكنها علت المرمى بقليل.

ومع بداية الشوط الثاني كثف بيراميدز محاولاته الهجومية على مرمى الداخلية.

وسدد إسلام عيسى كرة قوية تصدى لها رمضان مصطفى حارس المرمى بنجاح.

ونجح حارس الداخلية في التصدي لكرة خادعة من محمد الشيبي الذي أراد إرسال كرة ساقطة في المرمى من الجهة اليمني.

وقاد شريف دابة هجمة خطيرة لنادي الداخلية لكن دفاع بيراميدز أبعد الخطورة.

وبضربة رأسية رائعة كاد ماييلي أن يسجل الهدف الأول لبيراميدز لكن رمضان مصطفى كان بالمرصاد.

وسجل مروان حمدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بضربة رأسية بعد عرضية محمد رضا بوبو.

بيراميدز الداخلية الدوري المصري
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