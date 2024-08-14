موسمه الأفضل مع الأهلي.. كهربا يصل للمساهمة رقم 20 بهدفه ضد إنبي

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 22:29

كتب : إسلام أحمد

كهربا - الأهلي

أصبح الموسم الجاري 2023-24 هو الأفضل لمحمود عبد المنعم "كهربا" مع الأهلي في جميع المسابقات بالوصول للهدف رقم 14.

وسجل كهربا هدف تعادل الأهلي مع إنبي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

واستغل مهاجم الأهلي تشتيت خاطئ من محمد ناصر وسجل في الشباك بتسديدة على الطائر من لمسة واحدة.

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ووصل كهربا هذا الموسم لـ 20 مساهمة في جميع المسابقات كأفضل مواسمه مع الأهلي منذ انضمامه.

وسجل كهربا حتى الآن 14 هدفا وصنع 6 في 36 مباراة مع الأهلي هذا الموسم، ولا زال هناك مباراة متبقية.

سجل كهربا مع الأهلي في جميع المسابقات

موسم 2019-2020: 24 مباراة سجل 6 وصنع 4

موسم 2020-2021: 36 مباراة سجل 10 وصنع 3

موسم 2021-2022: مباراتان سجل 1 وصنع 2

موسم 2022-2023: 33 مباراة سجل 13 هدفا وصنع 5

موسم 2023-2024: 36 مباراة سجل 14 وصنع 6

وللمرة الثانية هذا الموسم يسجل كهربا في مباراتين متتاليتين في الدوري.

سجل ضد الجونة والاتحاد من قبل، الآن سجل ضد زد ثم إنبي.

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