موسمه الأفضل مع الأهلي.. كهربا يصل للمساهمة رقم 20 بهدفه ضد إنبي
الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 22:29
كتب : إسلام أحمد
أصبح الموسم الجاري 2023-24 هو الأفضل لمحمود عبد المنعم "كهربا" مع الأهلي في جميع المسابقات بالوصول للهدف رقم 14.
وسجل كهربا هدف تعادل الأهلي مع إنبي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.
واستغل مهاجم الأهلي تشتيت خاطئ من محمد ناصر وسجل في الشباك بتسديدة على الطائر من لمسة واحدة.
ووصل كهربا هذا الموسم لـ 20 مساهمة في جميع المسابقات كأفضل مواسمه مع الأهلي منذ انضمامه.
وسجل كهربا حتى الآن 14 هدفا وصنع 6 في 36 مباراة مع الأهلي هذا الموسم، ولا زال هناك مباراة متبقية.
video:1
جووووول .. كهربـــــا يتحدى التسلل ⚡— OnTime Sports (@ONTimeSports) August 14, 2024
بعد أقل من دقيقة من عدم احتساب هدف كهربا .. الفولت العالي يسجل هدف صحيح للأهلي والتعادل في مرمى إنبي 🔥 pic.twitter.com/r0npXcDfYP
سجل كهربا مع الأهلي في جميع المسابقات
موسم 2019-2020: 24 مباراة سجل 6 وصنع 4
موسم 2020-2021: 36 مباراة سجل 10 وصنع 3
موسم 2021-2022: مباراتان سجل 1 وصنع 2
موسم 2022-2023: 33 مباراة سجل 13 هدفا وصنع 5
موسم 2023-2024: 36 مباراة سجل 14 وصنع 6
وللمرة الثانية هذا الموسم يسجل كهربا في مباراتين متتاليتين في الدوري.
سجل ضد الجونة والاتحاد من قبل، الآن سجل ضد زد ثم إنبي.