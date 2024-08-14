موسمه الأفضل مع الأهلي.. كهربا يصل للمساهمة رقم 20 بهدفه ضد إنبي

أصبح الموسم الجاري 2023-24 هو الأفضل لمحمود عبد المنعم "كهربا" مع الأهلي في جميع المسابقات بالوصول للهدف رقم 14.

وسجل كهربا هدف تعادل الأهلي مع إنبي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

واستغل مهاجم الأهلي تشتيت خاطئ من محمد ناصر وسجل في الشباك بتسديدة على الطائر من لمسة واحدة.

ووصل كهربا هذا الموسم لـ 20 مساهمة في جميع المسابقات كأفضل مواسمه مع الأهلي منذ انضمامه.

وسجل كهربا حتى الآن 14 هدفا وصنع 6 في 36 مباراة مع الأهلي هذا الموسم، ولا زال هناك مباراة متبقية.

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جووووول .. كهربـــــا يتحدى التسلل ⚡

بعد أقل من دقيقة من عدم احتساب هدف كهربا .. الفولت العالي يسجل هدف صحيح للأهلي والتعادل في مرمى إنبي 🔥 pic.twitter.com/r0npXcDfYP — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 14, 2024

سجل كهربا مع الأهلي في جميع المسابقات

موسم 2019-2020: 24 مباراة سجل 6 وصنع 4

موسم 2020-2021: 36 مباراة سجل 10 وصنع 3

موسم 2021-2022: مباراتان سجل 1 وصنع 2

موسم 2022-2023: 33 مباراة سجل 13 هدفا وصنع 5

موسم 2023-2024: 36 مباراة سجل 14 وصنع 6

وللمرة الثانية هذا الموسم يسجل كهربا في مباراتين متتاليتين في الدوري.

سجل ضد الجونة والاتحاد من قبل، الآن سجل ضد زد ثم إنبي.