السوبر السعودي - مدرب النصر: حققنا الأهم أمام التعاون.. وبروزوفيتش لم يستحق الطرد

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 22:11

كتب : FilGoal

لويس كاسترو مدرب النصر

شدد لويس كاسترو مدرب النصر على أن فريقه استحق الفوز على التعاون والتأهل لنهائي السوبر السعودي.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة استحقينا فيها الفوز، رغبتنا كانت كبيرة للوصول إلى النهائي".

وأضاف :نهنئ اللاعبين على الفوز والجماهير، لعبنا مباراة أمام فريق محترم. جمهورنا ساندنا رغم الأمطار والأهم أنهم عادوا بالفرحة:.

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وعن طرد بروزوفيتش أجاب مدرب النصر "حسب رأيي الشخصي حكم المباراة أخطأ بمنح بروزفيتش البطاقة الحمراء".

وفاز النصر على التعاون 2-0 في نصف النهائي ليضرب موعدا ناريا مع الهلال في النهائي.

وسجل هدفي النصر، أيمن يحيى في الدقيقة 8 ورونالدو في الدقيقة 57.

وتعرض الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش للطرد بعد تدخل عنيف على فهد الجميعة لاعب التعاون ليغيب عن مواجهة الهلال.

النصر سيواجه الهلال يوم السبت المقبل ضمن نهائي كأس السوبر السعودي.

النصر السعودي لويس كاسترو
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