انتهت السوبر الأوروبي – ريال مدريد (2) - (0) أتالانتا.. ملوك أوروبا يتوجون باللقب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد وأتالانتا التي تقام في الملعب الوطني في بولندا في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين دون رد وتتويجه باللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

ق90: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق74: تسديدة من رودريجو تصدى لها حارس أتالانتا.

ق68: جووووووووووووول مبابي يسجل الهدف الثاني لريال مدريد والأول له بقميص الملكي.

ق61: فينيسيوس يهدر فرصة الهدف الثاني إثر انفراد تام لكن تسديدته تصدى لها خوان موسو.

ق59: جووووووووول فالفيردي يسجل الهدف الأول لريال مدريد بعد عرضية زاحفة من فينيسيوس.

ق47: رأسية قوية من باسالتيش لكن كورتوا تعملق وتصدى لها بأطراف أصابعه وحولها لركلة ركنية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق45: العارضة تحرم ريال مدريد من هدف أول بعد تسديدة من رودريجو.

ق27: تسديدة مقوسة من إديرسون مرت بجوار المرمى بقليل.

ق25: العارضة تحرم أتالانتا من هدف أول محقق بعد تسديدة من مارتن دي رون ارتطمت برأس ميليتاو ثم العارضة.

ق15: تسديدة من مبابي بعد عرضية زاحفة من فالفيردي ارتطمت بدفاع أتالانتا.

ق10: غياب الخطورة حتى الآن.

انطلاق المباراة.