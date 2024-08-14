رونالدو يكسر العقدة وبروزوفيتش يفسد فرحته.. النصر يضرب موعدا مع الهلال في نهائي السوبر

قاد كريستيانو رونالدو نادي النصر السعودي إلى التأهل لنهائي كأس السوبر.

وفاز النصر على التعاون 2-0 في نصف النهائي ليضرب موعدا ناريا مع الهلال في النهائي.

وسجل هدفي النصر، أيمن يحيى في الدقيقة 8 ورونالدو في الدقيقة 57.

وتعرض الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش للطرد بعد تدخل عنيف على فهد الجميعة لاعب التعاون ليغيب عن مواجهة الهلال.

النصر سيواجه الهلال يوم السبت المقبل ضمن نهائي كأس السوبر السعودي.

كسر العقدة

رونالدو نجح في فك عقدة نصف نهائي السوبر السعودي، والتأهل للمباراة النهائية في المحاولة الثالثة.

النصر كان قد خسر من الهلال في نصف نهائي النسخة الماضية التي توج بها الزعيم.

كما كان قد خسر في نصف نهائي النسخة قبل الماضية على يد اتحاد جدة الذي فاز باللقب.

وصف المباراة

بدأ نادي النصر المباراة بهجوم ضاغط على مرمى التعاون بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وسجل النصر الهدف الأول بعد انطلاقة سريعة عن طريق ساديو ماني على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث هيأها كريستيانو رونالدو لزميله أيمن يحيى الذي استقبلها بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الدقيقة الثامنة.

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وجاء رد التعاون بعد مجهود فردي مميز من محمد الكويكبي في اختراق منطقة جزاء النصر من الجبهة اليمنى أنهاه بتمريرة بينية لزميله فهد محمد الجميعة المتمركز دون رقابة دفاعية أمام المرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس بينتو كريبسكي ببراعة وأنقذ مرماه.

وسدد جواو بيدرو تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها بينتو وارتطمت بالقائم ليضيع هدف محقق.

ومرر رونالدو تمريرة متقنة بكعب القدم في اتجاه ساديو ماني الذي سدد بقوة لكن حارس التعاون تصدى للكرة.

ومع بداية الشوط الثاني واصل النصر ضغطه على مرمى التعاون بحثا عن تسجيل الهدف الثاني لنادي النصر.

وسجل النصر الهدف الثاني بعد مجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها سلطان الغنام بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها كريستيانو رونالدو بتسديدة أرضية قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

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وضاعت محاولة هجومية خطيرة للنصر بعرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أوتافيو إيدميلسون بتسديدة مباشرة بكعب القدم تصدى لها الحارس مايلسون دوس سانتوس بصعوبة شديدة لترتد وتجد متابعة من كريستيانو رونالدو بتسديدة مباشرة مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وفي الدفائق الأخيرة تعرض الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش للطرد بعد تدخل عنيف على فهد الجميعة لاعب التعاون ليغيب عن مواجهة الهلال.