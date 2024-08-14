مؤتمر جوميز: هذا ما عليك فعله عندما تكون لاعبا في الزمالك.. والخسارة اليوم مسؤوليتي

أوضح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك أسباب خسارة فريقه ضد طلائع الجيش.

وخسر الزمالك بنتيجة 3-1 في الجولة 33 من الدوري المصري.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي: "لم نخلق فرصا للتهديف في الشوط الأول، وبعد مشاركة شيكابالا خلقنا عدة فرصة للتسجيل ولم نستغلها بالشكل الأمثل".

وتابع "أحترم الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون، وهذا لم يفعله المنظمون لبطولة الدوري، ويجب أن تحترم اللاعبين المصريين في ظل الضغط الكبير للمباريات".

وواصل "لا أحب الكشف عن حديثي مع اللاعبين داخل غرفة الملابس، وقدمنا مباريات جيدة خلال الفترة الماضية ولكن كي تكون لاعبا في الزمالك، عليك أن تمتلك الاستمرارية ولا يجب أن تلعب مباراة واحدة جيدة فقط، وعليك تقديم الأفضل في أكثر من مباراة وأكثر من موسم".

وأضاف "درجة الحرارة اليوم كانت صعبة على الفريقين، والجميع يعلم أنني لا ألعب بالفريق الأول ولكن الخسارة اليوم مسؤوليتي وأي خطأ لأي لاعب هو مسؤوليتي".

وأتم "أتحدث مع الجميع داخل غرفة الملابس بكل صراحة، ولكن هنا في حديثي أنا المسؤول عن كل شيء، والموسم الجديد ليس بعيدا وأمامنا شهر فقط، ويتبقى مباراة أخيرة في الدوري ثم مباريات كأس مصر، ويجب أن يحصل اللاعبون على راحة قبل بدء فترة الإعداد وخوض المباريات الودية، وهذا أمر صعب جدا".

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بات فريق طلائع الجيش أول من يُنهي الدوري المصري بعد أن لعب آخر مبارياته أمام الزمالك.

وتغلب طلائع الجيش على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 33.

وكان طلائع الجيش قد لعب مباراة الجولة 34 أمام بيراميدز والتي تم تقديمها بسبب مشاركة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجه فريقا الزمالك وطلائع الجيش مجددا يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر.

وحقق عبد الحميد بسيوني انتصاره الأول على حساب الزمالك في مسيرته التدريبية بعد المباراة الـ 13.