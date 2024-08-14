مؤتمر جوميز: هذا ما عليك فعله عندما تكون لاعبا في الزمالك.. والخسارة اليوم مسؤوليتي

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 21:09

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - إنبي - جوزيه جوميز

أوضح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك أسباب خسارة فريقه ضد طلائع الجيش.

وخسر الزمالك بنتيجة 3-1 في الجولة 33 من الدوري المصري.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي: "لم نخلق فرصا للتهديف في الشوط الأول، وبعد مشاركة شيكابالا خلقنا عدة فرصة للتسجيل ولم نستغلها بالشكل الأمثل".

أخبار متعلقة:
قبل مواجهة الكأس.. طلائع الجيش يختتم الدوري بالفوز على الزمالك بثلاثية الأزمة الأولى بعد الفشل الأوروبي.. مورينيو: لم نكن لنتأهل أبدا لنهائي دوري الأبطال.. هذا مستوانا حازم إمام يكشف عن الشكل المقترح للموسم الجديد من الدوري بي إن سبورتس تستمر في بث الدوري الإسباني حتى 2028

وتابع "أحترم الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون، وهذا لم يفعله المنظمون لبطولة الدوري، ويجب أن تحترم اللاعبين المصريين في ظل الضغط الكبير للمباريات".

وواصل "لا أحب الكشف عن حديثي مع اللاعبين داخل غرفة الملابس، وقدمنا مباريات جيدة خلال الفترة الماضية ولكن كي تكون لاعبا في الزمالك، عليك أن تمتلك الاستمرارية ولا يجب أن تلعب مباراة واحدة جيدة فقط، وعليك تقديم الأفضل في أكثر من مباراة وأكثر من موسم".

وأضاف "درجة الحرارة اليوم كانت صعبة على الفريقين، والجميع يعلم أنني لا ألعب بالفريق الأول ولكن الخسارة اليوم مسؤوليتي وأي خطأ لأي لاعب هو مسؤوليتي".

وأتم "أتحدث مع الجميع داخل غرفة الملابس بكل صراحة، ولكن هنا في حديثي أنا المسؤول عن كل شيء، والموسم الجديد ليس بعيدا وأمامنا شهر فقط، ويتبقى مباراة أخيرة في الدوري ثم مباريات كأس مصر، ويجب أن يحصل اللاعبون على راحة قبل بدء فترة الإعداد وخوض المباريات الودية، وهذا أمر صعب جدا".

بات فريق طلائع الجيش أول من يُنهي الدوري المصري بعد أن لعب آخر مبارياته أمام الزمالك.

وتغلب طلائع الجيش على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 33.

وكان طلائع الجيش قد لعب مباراة الجولة 34 أمام بيراميدز والتي تم تقديمها بسبب مشاركة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجه فريقا الزمالك وطلائع الجيش مجددا يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر.

وحقق عبد الحميد بسيوني انتصاره الأول على حساب الزمالك في مسيرته التدريبية بعد المباراة الـ 13.

جوزيه جوميز مؤتمر جوزيه جوميز الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
موسمه الأفضل مع الأهلي.. كهربا يصل للمساهمة رقم 20 بهدفه ضد إنبي مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تغييران لكل فريق مباشر الدوري المصري – بيراميدز (0) - (0) الداخلية.. تصدي رائع يمنع ماييلي من التسجيل تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم ضد الداخلية بحثا عن لقب الهداف تشكيل إنبي - قفة يقود الهجوم ضد الأهلي.. محمد حمدي أساسي تشكيل الأهلي – كهربا يقود الهجوم.. وأحمد أشرف أساسي ضد إنبي اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات كأس مصر 2023-24 حتى النهائي رأسية زيكو تكتب ما يحدث لأول مرة في مواجهات زد أمام المصري
أخر الأخبار
السوبر السعودي - مدرب النصر: حققنا الأهم أمام التعاون.. وبروزوفيتش لم يستحق الطرد 17 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر السوبر الأوروبي – ريال مدريد (0) - (0) أتالانتا.. الدفاع يحرم مبابي من هدف أول 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
مستمر في عيش حلمه.. برونو فيرنانديز يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
رونالدو يكسر العقدة وبروزوفيتش يفسد فرحته.. النصر يضرب موعدا ناريا مع الهلال في نهائي السوبر السعودي ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر جوميز: هذا ما عليك فعله عندما تكون لاعبا في الزمالك.. والخسارة اليوم مسؤوليتي ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تغييران لكل فريق ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – بيراميدز (0) - (0) الداخلية.. تصدي رائع يمنع ماييلي من التسجيل ساعة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم ضد الداخلية بحثا عن لقب الهداف ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير 4 الاعتذار عن عدم استكمال الكأس وقمصان يكمل الدوري.. الأهلي يعلن قرارات اجتماع الخطيب وكولر