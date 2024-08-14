تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم ضد الداخلية بحثا عن لقب الهداف

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 20:31

كتب : FilGoal

احتفال فيستون ماييلي بهدف بيراميدز ضد الاتحاد

يقود فيستون ماييلي هجوم بيراميدز في الجولة 33 من الدوري المصري ضد الداخلية في آخر مباراة للفريق بالمسابقة.

ويلتقي الفريقان على استاد الدفاع الجوي في التاسعة مساءً.

وأقيمت مباراة الجولة 34 لبيراميدز ضد طلائع الجيش بشكل مبكر نظرا لخوض الفريق مباريات الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

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ويسعى ماييلي لخطف صدارة ترتيب الهدافين إذ سجل 17 هدفا في المركز الثاني بترتيب الهدافين خلف وسام أبو علي مهاجم الأهلي صاحب الـ 18 هدفا.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: محمد الشيبي – محمود مرعي – عبد الرحمن جودة – أحمد فتحي

الوسط: إسلام عيسى – محمد رضا "بوبو" – مهند لاشين

الهجوم: مصطفى فتحي – فيستون ماييلي – محمود عبد الحفيظ "زلاكة"

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ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 76 نقطة من 33 مباراة.

فيما يتذيل الداخلية الترتيب برصيد 19 نقطة من 32 مباراة.

فيستون ماييلي الدوري المصري بيراميدز
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