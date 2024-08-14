تشكيل إنبي - قفة يقود الهجوم ضد الأهلي.. محمد حمدي أساسي

يقود أحمد عادل قفة هجوم إنبي في مواجهة الأهلي في الجولة 33 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في لقاء يقام على استاد المقاولون العرب في التاسعة مساءً.

ويبدأ محمد حمدي لاعب المنتخب الأولمبي أساسيا، ويحرس عبد الرحمن سمير عرين إنبي.

وجاء تشكيل إنبي

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – أحمد صبيحة - سيف الخشاب

الوسط: علي فوزي – محمد ناصر – أحمد العجوز – محمد حمدي

الهجوم: أحمد عادل قفة – محمد حتحوت – أحمد نادر حواش

وعلى مقاعد البدلاء: رضا السيد - رفيق كابو – مصطفى شكشك – يوسف لبيب – أحمد جمال – عبد الله عادل – محمد النحاس – فتحي السيد – خالد حسن

ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 43 نقطة من 32 مباراة.

فيما حسم الأهلي لقب الدوري بحصد 84 نقطة من 32 مباراة.