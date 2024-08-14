تشكيل الأهلي – كهربا يقود الهجوم.. وأحمد أشرف أساسي ضد إنبي

أعلن سامي قمصان المدرب العام للأهلي تشكيل فريقه لملاقاة إنبي مساء اليوم الأربعاء في ملعب المقاولون العرب في الجولة 33 من الدوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

في الدفاع: كريم الدبيس- أحمد عابدين- خالد عبد الفتاح- عمر كمال

في الوسط: محمد مجدي "أفشة"- كريم وليد- مصطفى أبو الخير

في الهجوم: أحمد أشرف- محمود عبد المنعم "كهربا"- محمد عبد الله

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من إسلام عبد الله ويوسف عبد الحفيظ وحازم جمال وإبراهيم عبد الحكيم وأحمد بيومي ومحمد رأفت ويوسف جمال وريندورف أدوم وعلي نادر.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رسميا ويتصدر الترتيب بـ84 نقطة من 32 مباراة خاضها.

أما إنبي فيحتل المركز التاسع بـ43 نقطة من 32 مباراة خاضها.