رأسية زيكو تكتب ما يحدث لأول مرة في مواجهات زد أمام المصري

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 19:54

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق زد الفوز على المصري بنتيجة 1-0 في الجولة 33 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

سجل هدف اللقاء الوحيد: مصطفى زيكو.

ولأول مرة يفوز مجدي عبد العاطي في مواجهة مباشرة على علي ماهر بعد تعادل وخسارة سابقا.

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ولأول مرة يفوز زد على المصري سواء بالمسمى الجديد أو القديم "نادي مصر" إذ خسر مباراة وتعادل في 2.

وأوقف زد سلسلة هزائمه بعد التعرض لـ 3 خسائر متتالية، فيما تكبد المصري خسارته الثالثة على التوالي.

ورفع زد رصيده لـ 50 نقطة من 33 مباراة ومقلصا الفارق مع المصري الرابع الذي توقف رصيده عند 52 نقطة.

وصف المباراة

في الدقيقة 15 سدد شادي حسين كرة قوية تصدى لها محمود جاد.

ورد محمد الشامي بتسديدة قوية أبعدها علي لطفي لركنية في الدقيقة 27.

وسدد حسين فيصل كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 45+3.

في الشوط الثاني تألق علي لطفي ومنع تسديدة صلاح محسن من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

سجل مصطفى زيكو برأسية الهدف الأول لزد بعد ركنية نفذها أحمد سيد عبد النبي في الدقيقة 62.

وكاد البديل أحمد عاطف "قطة" أن يسجل الثاني بتسديدة قوية كرة ارتدت من القائم الأيسر في الدقيقة 71.

وتعرض أحمد سيد عبد النبي للطرد في الدقيقة 82 بعد حصوله على إنذار ثاني.

محاولات المصري في الدقائق الأخيرة زادت لكن دون أي خطورة لتنتهي المباراة بفوز زد.

زد الدوري المصري في الدوري
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