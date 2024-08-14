قبل مواجهة الكأس.. طلائع الجيش يختتم الدوري بالفوز على الزمالك بثلاثية

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 19:43

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

بات فريق طلائع الجيش أول من يُنهي الدوري المصري بعد أن لعب آخر مبارياته أمام الزمالك.

وتغلب طلائع الجيش على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 33.

وكان طلائع الجيش قد لعب مباراة الجولة 34 أمام بيراميدز والتي تم تقديمها بسبب مشاركة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.

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ويتواجه فريقا الزمالك وطلائع الجيش مجددا يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر.

وحقق عبد الحميد بسيوني انتصاره الأول على حساب الزمالك في مسيرته التدريبية بعد المباراة الـ 13.

وصف المباراة

وبدأ الزمالك بتشكل أغلبه من الشباب والبدلاء، فيما تواجد محمود شيكابالا على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي

وافتتح عمر السعيد التسجيل مبكرا في الدقيقة 25 بتسديدة من الجانب الأيمن في شباك محمود الشناوي.

وتعادل سامسون أكينيولا سريعا في الدقيقة 35 بعد مراوغة ناجحة لعمرو طارق.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح كريم طارق في إضافة ثاني أهداف طلائع الجيش بالدقيقة 41 بهدف رائع بالكعب.

واحتسب وليد عبد الرازق حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 72 بعد لمسة يد على سيف جعفر.

ونجح محمد حمدي زكي في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 74 على يمين محمود الشناوي.

أول انتصار لـ بسيوني

حقق عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش انتصاره الأول على حساب الزمالك.

ويلعب عبد الحميد بسيوني مباراته رقم 13 ضد الزمالك.

وتعرض عبد الحميد بسيوني للخسارة في جميع المباريات الـ 12 الماضية.

وسجلت الفرق التي يقودها عبد الحميد بسيوني 3 أهداف ضد الزمالك في الـ 12 مباراة الماضية، لكنه نجح في تلك المواجهة لتسجيل ثلاثة أهداف.

الدوري المصري الزمالك طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني
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