قبل مواجهة الكأس.. طلائع الجيش يختتم الدوري بالفوز على الزمالك بثلاثية

بات فريق طلائع الجيش أول من يُنهي الدوري المصري بعد أن لعب آخر مبارياته أمام الزمالك.

وتغلب طلائع الجيش على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 33.

وكان طلائع الجيش قد لعب مباراة الجولة 34 أمام بيراميدز والتي تم تقديمها بسبب مشاركة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجه فريقا الزمالك وطلائع الجيش مجددا يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر.

وحقق عبد الحميد بسيوني انتصاره الأول على حساب الزمالك في مسيرته التدريبية بعد المباراة الـ 13.

وصف المباراة

وبدأ الزمالك بتشكل أغلبه من الشباب والبدلاء، فيما تواجد محمود شيكابالا على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي

🔴 جوميز يستمر بالدفع بالعناصر الشابة في تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الدوري pic.twitter.com/IE5EnAe0qU — FilGoal (@FilGoal) August 14, 2024

وافتتح عمر السعيد التسجيل مبكرا في الدقيقة 25 بتسديدة من الجانب الأيمن في شباك محمود الشناوي.

video:1

بتسديدة أرضية قوووية💣🔥 عمر السعيد يسجل الأول لطلائع الجيش في مرمى الزمالك ويرفض الاحتفال ❌#ONTime_Sports pic.twitter.com/mgKm6uiLwh — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 14, 2024

وتعادل سامسون أكينيولا سريعا في الدقيقة 35 بعد مراوغة ناجحة لعمرو طارق.

video:2

الترقيصة دي حرام ماتجيش بعديها جول 😲😱 سامسون أكينيولا يسجل هدف التعادل للزمالك في مرمى طلائع الجيش #ONTime_Sports pic.twitter.com/ol5JtGbqWN — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 14, 2024

وقبل نهاية الشوط الأول نجح كريم طارق في إضافة ثاني أهداف طلائع الجيش بالدقيقة 41 بهدف رائع بالكعب.

video:3

بالكعب 🚀 على طريقة أسطورة الجزائر رابح ماجر 😳 كريم طارق يسجل الهدف الثاني لطلائع الجيش في مرمى الزمالك 🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/2V9pxSUAT1 — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 14, 2024

واحتسب وليد عبد الرازق حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 72 بعد لمسة يد على سيف جعفر.

ونجح محمد حمدي زكي في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 74 على يمين محمود الشناوي.

أول انتصار لـ بسيوني

حقق عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش انتصاره الأول على حساب الزمالك.

ويلعب عبد الحميد بسيوني مباراته رقم 13 ضد الزمالك.

وتعرض عبد الحميد بسيوني للخسارة في جميع المباريات الـ 12 الماضية.

وسجلت الفرق التي يقودها عبد الحميد بسيوني 3 أهداف ضد الزمالك في الـ 12 مباراة الماضية، لكنه نجح في تلك المواجهة لتسجيل ثلاثة أهداف.