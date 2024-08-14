أصبح لاعبا حرا.. شيكاغو فاير يفسخ تعاقد شاكيري

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 19:25

كتب : FilGoal

شيردان شاكيري - صربيا وسويسرا - كأس العالم 2022

أعلن نادي شيكاغو فاير الأمريكي فسخ تعاقد السويسري شيردان شاكيري بالتراضي.

وقال جورج هيتز المدير الرياضي للنادي: "بعد محادثات مع شيردان، قررنا فسخ التعاقد بأفضل طريقة ممكنة لكل الأطراف".

وأضاف "نشكره على مساهماته للنادي ونأمل له النجاح في مسيرته".

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اللاعب البالغ 32 عاما انضم لشيكاغو فاير قادما من أولمبيك ليون الفرنسي.

وخاض شاكيري 75 مباراة مع فاير وسجل 16 هدفا وصنع 20.

ومن جانبه قال شاكيري: "أعتقد أن هذا الوقت المناسب لاستكشاف فرص أخرى في مسيرتي، أريد شكر النادي وجماهيره على دعمهم لي".

وودع الفريق الأمريكي منافسات كأس الدوريات من دور المجموعات بخسارة مباراتين.

ويحتل الفريق المركز الـ 14 برصيد 25 نقطة من 25 مباراة ويبتعد بفارق 3 نقاط عن المراكز المؤهلة للمرحلة النهائية من الدوري الأمريكي.

شيردان شاكيري الدوري الأمريكي شيكاغو فاير
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