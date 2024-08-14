أصبح لاعبا حرا.. شيكاغو فاير يفسخ تعاقد شاكيري

أعلن نادي شيكاغو فاير الأمريكي فسخ تعاقد السويسري شيردان شاكيري بالتراضي.

وقال جورج هيتز المدير الرياضي للنادي: "بعد محادثات مع شيردان، قررنا فسخ التعاقد بأفضل طريقة ممكنة لكل الأطراف".

وأضاف "نشكره على مساهماته للنادي ونأمل له النجاح في مسيرته".

اللاعب البالغ 32 عاما انضم لشيكاغو فاير قادما من أولمبيك ليون الفرنسي.

وخاض شاكيري 75 مباراة مع فاير وسجل 16 هدفا وصنع 20.

“After discussions with Xherdan, we have mutually agreed that parting ways is in the best interest of all parties." - Sporting Director Georg Heitz Read more ⬇️ #cf97 https://t.co/xoJPcSPnhB — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) August 14, 2024

ومن جانبه قال شاكيري: "أعتقد أن هذا الوقت المناسب لاستكشاف فرص أخرى في مسيرتي، أريد شكر النادي وجماهيره على دعمهم لي".

وودع الفريق الأمريكي منافسات كأس الدوريات من دور المجموعات بخسارة مباراتين.

ويحتل الفريق المركز الـ 14 برصيد 25 نقطة من 25 مباراة ويبتعد بفارق 3 نقاط عن المراكز المؤهلة للمرحلة النهائية من الدوري الأمريكي.