الأزمة الأولى بعد الفشل الأوروبي.. مورينيو: لم نكن لنتأهل أبدا لنهائي دوري الأبطال.. هذا مستوانا

هل بدأت أزمات جوزيه مورينيو المدير الفني لفنربخشة في الظهور عقب الفشل في الاستمرار في دوري أبطال أوروبا والتحول للدوري الأوروبي؟

وهُزم فنربخشة ضد ليل الفرنسي بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع مباراتي الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال وبناء عليه انتقل الفريق التركي للدوري الأوروبي.

وتحدث مورينيو للصحفيين قائلا: "لقد خسرنا اقتصاديا لأننا لن نشارك في دوري الأبطال وهذا شيء هام للنادي بالطبع وفقدنا فرصة مواجهة أكبر الفرق في العالم".

واستدرك "لكننا لن نصل أبدا إلى النهائي، لن يحدث".

وبسؤاله عن النظام الجديد لدوري الأبطال قال: "لا أعرف لماذا تم تغيير النظام مثل دوري الأبطال، لكن علينا التأقلم، سنواجه أربعة فرق في ملعبنا وأربعة آخرين خارجه، إنه أمر غريب لكن علينا التأقلم".

وأكمل مورينيو "أعتقد أن المال له سبب رئيسي خلف تلك القرارات وعلينا التأقلم".

وأتم مورينيو "لكن كما قلت من قبل المشاركة في دوري الأبطال ستكون فرصة عظيمة للنادي واللاعبين ولكننا لا نملك فرصة الذهاب بعيدا في المسابقة، الدوري الأوروبي مناسب لمستوانا أكثر، وأريد أن أزرع الطموح في الفريق في أن يبلي بلاء حسنا في تلك المسابقة".