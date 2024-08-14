انتهت في السوبر السعودي - النصر (2)-(0) التعاون.. العالمي إلى نهائي السوبر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد التعاون ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وينتظر الهلال الفائز من مواجهة النصر أمام التعاون لمواجهته في نهائي المسابقة يوم السبت المقبل.

وكان الهلال قد فاز على أهلي جدة 4-1 بركلات الترجيح في نصف النهائي الآخر.

ويقود كريستيانو رونالدو هجوم النصر أمام التعاون.

لمتابعة مباراة النصر أمام التعاون ضمن نصف نهائي السوبر السعودي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق57 هجمة منظمة من لاعبي النصر على الجبهة اليمنى بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها سلطان الغنام بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها كريستيانو رونالدو بتسديدة أرضية قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق20 هدف محقق ضائع للتعاون بعد مجهود فردي مميز من محمد الكويكبي في اختراق منطقة جزاء النصر من الجبهة اليمنى أنهاه بتمريرة بينية لزميله فهد محمد الجميعة المتمركز دون رقابة دفاعية أمام المرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس بينتو كريبسكي ببراعة وأنقذ مرماه.

ق8 انطلاقة سريعة عن طريق ساديو ماني على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث هيأها كريستيانو رونالدو لزميله أيمن يحيى الذي استقبلها بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

انطلاق المباراة

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