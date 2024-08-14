السوبر السعودي - رونالدو وماني يقودان النصر أمام التعاون بنصف النهائي.. وظهور الصفقة الجديدة

أعلن لويس كاسترو مدرب النصر تشكيل فريقه لمواجهة التعاون ضمن كأس السوبر السعودي.

ويلعب النصر ضد التعاون بعد قليل ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وينتظر الهلال الفائز من مواجهة النصر أمام التعاون لمواجهته في نهائي المسابقة يوم السبت المقبل.

وكان الهلال قد فاز على أهلي جدة 4-1 بركلات الترجيح في نصف النهائي الآخر.

ويقود كريستيانو رونالدو هجوم النصر أمام التعاون، كما يظهر الحارس البرازيلي بينتو للمرة الأولى.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة التعاون كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو

الدفاع: سلطان الغنام – عبد الإله العمري – علي لاجامي – أليكس تيليس

الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو مونتيرو

الهجوم: أيمن يحيى – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.