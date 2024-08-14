دالي بليند يعلن اعتزاله اللعب دوليا بقميص هولندا

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 18:17

كتب : FilGoal

دالي بليند - هولندا × أمريكا

أعلن دالي بليند اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب هولندا بعد نهاية مشوار الطواحين في يورو 2024.

وودع منتخب هولندا نهائيات يورو 2024 من نصف النهائي بالخسارة من إنجلترا.

وخاض بليند 108 مباراة دولية بقميص الطواحين، واكتفى بتسجيل 3 أهداف منها 2 في كأس العالم 2014 و2022.

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وقال بليند عبر منصة "أكس": "إنه شرف ارتداء القميص البرتقالي 108 مرة، بالنسبة لي هذا أعظم ما يمكن تحقيقه وهو تمثيل بلاده. لمدة 11 عاما فعلت كل شيئا ممكنا لمواصلة ارتداء هذا القميص الجميل".

وأضاف "حظيت بالعديد من اللحظات الجميلة، والآن لدينا جيل جديد قادم وبعد محادثة جيدة مع المدرب فحان الوقت للتركيز على مسيرتي مع النادي وعائلتي".

وأتم "مجددا فإنه لشرف عظيم، قضيت سنوات رائعة، شكرا لمدربي المنتخب والطاقم وزملائي، وبالطبع الكتيبة البرتقالية، سأفتقدكم، شكرا للجميع".

بليند البالغ 34 عاما سبق أن ارتدى قمصان فرق أياكس ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وجيرونا.

وساهم بليند أول مواسمه مع جيرونا في تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه لموسم 2024-25.

بيلند يستطيع اللعب في أكثر من مركز أبرزها قلب الدفاع والظهير الأيسر ولاعب الوسط المدافع، وهو نجل داني بليند أسطورة أياكس وهولندا السابق.

دالي بليند هولندا يورو 2024
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