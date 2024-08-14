حازم إمام يكشف عن الشكل المقترح للموسم الجديد من الدوري

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن الشكل الجديد المقترح من الدوري المصري لموسم 2024-2025.

وتحدث حازم إمام عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الأربعاء قائلا: "أعتقد الموسم المقبل ستختلف الأمور كثيرا وأعتقد أننا سنقيم الدوري الذي اقترحناه قبل عامين والأندية لم تكن مرحبة به ولهم الحق بسبب فكرة التسويق".

وبرر حازم سبب رفض الأندية الشكل الجديد من الدوري آنذاك "لأنه مع إقامة 34 جولة فهناك 17 منهم تحصل على أموال خاصة بهم ولو لعبت أقل ستحصل على أموال أقل، المادة شيء هامة".

واستدرك "لكن نظرا للإرهاق والحالة التي مررنا بها، أعتقد أن الرابطة ستجبر أو الله أعلم، هناك اجتماع الأسبوع المقبل بين الرابطة والأندية لاتخاذ القرار بشأن ذلك".

وكشف "الشكل المختلف للدوري الموسم المقبل سيكون إقامة الدوري من 26 أو 27 أسبوع وهذا سيقلل 8 أسابيع من الدوري".

أما عن موعد بداية الدوري فقال حازم إمام: "الدوري قد يبدأ منتصف شهر أكتوبر أو في نهايته وينتهي في شهر يونيو المقبل مثل جميع الدوريات العالمية وبعدها نبدأ من المرحلة الطبيعية مثل الجميع".

واختتم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حديثه "أتمنى وصول الرابطة والأندية لحل لأن الرابطة كانت تحاول ولكن الأندية كانت ترفض والموسم الجاري الفارق ظهر والأندية نفسها هي من اشتكت، نتمنى الوصول لحل جيد".