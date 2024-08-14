مصدر من الأهلي لـ في الجول: بعد تمديد عقده.. الموافقة على انتقال عبد القادر لنادي قطر

ساعات قليلة تفصل أحمد عبد القادر لاعب الأهلي عن خطوته المقبلة بالانتقال إلى الدوري القطري.

وتلقى النادي الأهلي عرضا رسميا من قطر القطري لضم أحمد عبد القادر خلال الساعات الماضية.

ويرتبط عبد القادر بتعاقد مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل في صيف 2025.

وكشف مصدر من النادي الأهلي لـ FilGoal.com: "وافقنا على انتقال أحمد عبد القادر إلى نادي قطر القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة".

وتابع "اللاعب مدد تعاقده مع الأهلي لمدة موسم ويغادر إلى قطر خلال ساعات".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للأهلي قادما من سبارتا براج التشيكي في صيف 2020.

وتمت إعارته إلى سموحة في الانتقالات الشتوية عام 2020 إلى سموحة.

وعاد إلى الأهلي في صيف 2021 بعد انتهاء إعارته ويظل في القلعة الحمراء منذ ذلك الوقت.

وينتهي عقد عبد القادر في صيف 2025.

ولعب عبد القادر 23 مباراة مع الأهلي خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وإجمالا لعب عبد القادر 112 مباراة مسجلا 20 هدفا وصنع 12.