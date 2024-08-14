سباحة - مروان القماش يجري جراحة ناجحة بعد إصابته في أولمبياد باريس 2024

أجرى مروان القماش لاعب منتخب مصر للسباحة جراحة ناجحة في الكتف، اليوم الأربعاء بعدما تعرض لإصابة خلال مشاركته في أولمبياد باريس 2024.

وشارك القماش في 800 متر وهو مصاب، وغاب بسبب الإصابة عن سباق 1500 متر.

وقال أشرف محرم الطبيب المعالج: "السباح المصري أجرى جراحة ناجحة حيث عانى من خلع في أربطة الكتف الأمامية، ومزق بمنشأ عضلة الباي في الكتف، وهو ما استدعى إجراء جراحة بالمنظار مع تركيب خواطيف جراحية لإصلاح الأجزاء المصابة".

وأضاف "القماش سيبدأ العودة للتدريبات التأهيلية تدريجيا بدءا من الأسبوع المقبل، على أن تتم متابعة الحالة باستمرار".

وحل السباح المصري مروان القماش في المركز الـ 27 من جدول الترتيب بزمن قدره 8:07.00 دقيقة، خلال منافسات سباق 800 متر سباحة بأولمبياد باريس.

وتعرض مروان القماش لإصابة قبل السباق ولكنه واصل اللعب وهو مصاب بعد أن تحامل على نفسه، خلال منافسات سباق 800 متر حرة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

انسحب السباح المصري مروان القماش من سباق التصفيات 1500م حرة.

وتأهل السباح مروان القماش إلى أولمبياد باريس 2024، بعد حصده الميدالية الفضية في بطولة فلوريدا للسباحة.

من هو مروان القماش؟

مواليد 14 نوفمبر 1993.

بدأ مشواره مع السباحة في سن الرابعة بنادي سبورتنج بالإسكندرية، ودرس بجامعة إنديانا بلومنجتون في الولايات المتحدة الأمريكية.

لم يكن يحب السباحة أبدا بسبب برودة الماء، لكنه بدأ يحب اللعبة بعدما شاهد إخوته يحصدون الميداليات.

بعد ذلك أصبح تدريبه يوميا خلال حصتين في اليوم لمدة ساعتين وتمرين في صالة الألعاب الرياضية لمدة ساعة ويستيقظ في الرابعة فجرا من أجل التدريبات.

شقيقاه الصغيران يوسف ومازن يمارسان السباحة، وشارك يوسف في بطولة العالم 2019، بينما مازن لعب في بطولة العالم للدورات القصيرة.

يؤمن بمقولة (ما تفكر فيه يتحقق، وما تتخيله تصنعه).

حصل على منحة للدراسة والتدريب في أمريكا عام 2012 في جامعة ساوث كارولينا.

بدأ حلم مروان بالدراسة والتدريب في أمريكا قبل أن تصبح أحلامه أكبر ويرغب في المشاركة بالأولمبياد، والآن يتواجد للمرة الثالثة على التوالي في الأولمبياد.