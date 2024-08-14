الكشف عن موعد عودة مالكوم.. وموقفه من نهائي السوبر السعودي

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 17:51

كتب : FilGoal

مالكوم - ضمك ضد الهلال

اقترب نادي الهلال من استعادة خدمات نجمه البرازيلي مالكوم خلال المبارايات المقبلة.

ويستعد الهلال لخوض نهائي السوبر السعودي يوم السبت المقبل وينتظر الفائز من مواجهة النصر أمام التعاون.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن مالكوم سينضم لمعسكر الهلال في مدينة أبها مساء اليوم الأربعاء.

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وأوضحت التقارير أن الجناح البرازيلي سيغادر إلى أبها للمشاركة مع زملائه، الذين يستعدون للمباراة النهائية في كأس السوبر السعودي.

وأشارت التقارير إلى أن مالكوم أصبح خيارا متاحا للبرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، للمشاركة في المباراة النهائية.

وأجرى مالكوم عملية جراحية، يونيو الماضي، في الركبة لكنه تعافى وبات جاهزا لخوض نهائي السوبر السعودي.

وحجز نادي الهلال مقعدا في نهائي كأس السوبرالسعودي عقب الفوز على منافسه أهلي جدة بركلات الترجيح.

وفاز الهلال على أهلي جدة 4-1 بركلات الترجيح في نصف نهائي المسابقة.

ولجا الفريقين إلى ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وينتظرالهلال الفائز من مباراة النصر والتعاون لمواجهته في النهائي.

ويواجه النصر نظيره التعاون مساء اليوم الأربعاء في نصف النهائي الآخر.

وتقام المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي يوم السبت المقبل

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