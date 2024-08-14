الوحدة الإماراتي يضم هداف شباب بلوزداد

أتم نادي الوحدة الإماراتي إجراءات التعاقد مع الكاميروني ليونيل وامبا لتدعيم هجومه.

وانضم وامبا إلى صفوف الوحدة قادما من شباب بلوزداد الجزائري.

وأعلن الوحدة تعاقده مع وامبا صاحب الـ21 عاما وقيده ضمن فئة اللاعب المقيم في الموسم الجديد.

وأوضح نادي الوحدة أن التعاقد مع وامبا يأتي ضمن استراتيجية النادي لتعزيز صفوف الفريق الأول باللاعبين الشباب.

فيما قال وامبا: "متحمس للتجربة وأسعى لتقديم نفسي بأفضل مستوى في تجربتي الجديدة".

وامبا مواليد 2002 توج مع نادي شباب بلوزداد بلقبي الدوري الجزائري والكأس.

كما سبق وأن سجل وامبا في شباك الزمالك عندما واجه شباب بلوزداد ضمن دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا قبل موسمين.