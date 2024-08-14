يوفنتوس يفسخ تعاقد تشيزني

فسخ يوفنتوس تعاقد حارسه فويتشيك تشيزني رسميا اليوم الأربعاء.

فويتشيك تشيزني النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وأوضح يوفنتوس عبر موقعه الرسمي أن فسخ التعاقد جاء بالتراضي بينه وبين الحارس البولندي ليسدل الستار على رحلة استمرت سبع سنوات.

وكان من المفترض أن يستمر التعاقد حتى نهاية الموسم المقبل قبل الاتفاق على فسخه.

وانضم تشيزني إلى يوفنتوس قادما من أرسنال بعد موسمين قضاهم معارا رفقة روما.

وخاض تشيزني مع يوفنتوس 252 مباراة حافظ فيهم على نظافة شباكه 103 مرة واستقبل 233 هدفا.

وتوج الحارس صاحب الـ34 عاما مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي ثلاث مرات ومثلهم للكأس ولقبين لكأس السوبر الإيطالي.

ولم يكشف تشيزني حتى الآن عن مصيره بعدما أصبح لاعبا حرا في تحديد مصيره.