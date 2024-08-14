التشكيل - الشامي في هجوم المصري.. وشادي وزيكو يقودان زد
الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 17:18
كتب : FilGoal
يبدأ محمد الشامي في هجوم المصري، فيما يقود شادي حسين هجوم زد في الجولة 33 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في الإسكندرية في الخامسة والنصف مساءً.
وجاء تشكيل المصري
حراسة المرمى: محمود جاد
الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – عمرو موسى – حسن علي
الوسط: أمادو جولدي با – حسين فيصل – محمود حمادة
الهجوم: سمير فكري – محمد الشامي – صلاح محسن
وجاء تشكيل زد
حراسة المرمى: علي لطفي
الدفاع: محمد إسماعيل – مصطفى العش – محمد أشرف – أحمد صغيري
الوسط: بيتر موتوموسي – معط ماجاسا – أحمد سيد
الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – شادي حسين - مصطفى زيكو
ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 52 نقطة من 32 مباراة.
فيما يحتل زد المركز السابع برصيد 47 نقطة من 32 مباراة.
نرشح لكم
اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات كأس مصر 2023-24 حتى النهائي رأسية زيكو تكتب ما يحدث لأول مرة في مواجهات زد أمام المصري قبل مواجهة الكأس.. طلائع الجيش يختتم الدوري بالفوز على الزمالك بثلاثية حازم إمام يكشف عن الشكل المقترح للموسم الجديد من الدوري مصدر من الأهلي لـ في الجول: بعد تمديد عقده.. الموافقة على انتقال عبد القادر لنادي قطر انتهت الدوري – المصري (0)-(1) زد.. فوز لم يحدث من قبل انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(3) طلائع الجيش.. نهاية المباراة تشكيل الزمالك - رباعي الشباب أساسي أمام طلائع الجيش