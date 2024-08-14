التشكيل - الشامي في هجوم المصري.. وشادي وزيكو يقودان زد

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 17:18

كتب : FilGoal

المصري - زد

يبدأ محمد الشامي في هجوم المصري، فيما يقود شادي حسين هجوم زد في الجولة 33 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في الإسكندرية في الخامسة والنصف مساءً.

وجاء تشكيل المصري

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حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – عمرو موسى – حسن علي

الوسط: أمادو جولدي با – حسين فيصل – محمود حمادة

الهجوم: سمير فكري – محمد الشامي – صلاح محسن

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وجاء تشكيل زد

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد إسماعيل – مصطفى العش – محمد أشرف – أحمد صغيري

الوسط: بيتر موتوموسي – معط ماجاسا – أحمد سيد

الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – شادي حسين - مصطفى زيكو

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ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 52 نقطة من 32 مباراة.

فيما يحتل زد المركز السابع برصيد 47 نقطة من 32 مباراة.

الدوري المصري تشكيل زد المصري
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