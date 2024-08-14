توابع أولمبياد باريس.. 5 شكاوى من الرياضيين المصريين ضد اتحاداتهم

اختتمت منافسات أولمبياد باريس 2024 بحصد البعثة المصرية ثلاث ميداليات متنوعة.

إذ نجح أحمد الجندي في التتويج بذهبية منافسات الخماسي الحديث بينما سارة سمير حققت فضية رفع الأثقال، وكان محمد السيد قد افتتح ميداليات مصر ببرونزية السلاح.

وكانت التصريحات الرسمية من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن عدد الميداليات المتوقعة بين 7 إلى 11 ميدالية للبعثة المصرية.

وبناء على التصريحات الرسمية، فتحقيق البعثة المصرية 3 ميداليات فقط وهو أقل من نصف الحد الأدنى المتوقع، فما حدث بأولمبياد باريس هو إخفاق بعيدا عن إنجاز الثنائي أحمد الجندي وسارة سمير في اليوم قبل الأخير.

وشهدت الفترة الماضية شكاوى وطلبات من الرياضيين المصريين لاتحاداتهم وظهر بعضهم على وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

أدت شكاوى الرياضيين المصريين إلى خروج بعض الاتحادات للدفاع عن نفسها ورفض ما يثار من تقصير الاتحادات.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز 5 شكاوى من الرياضيين المصريين خلال الفترة الماضية:

مصطفى الجمل - ألعاب القوى

بدأت القصة خلال منافسات أولمبياد باريس وتحديدا عقب ختام مصطفى الجمل مشاركته دون الوصول إلى نهائيات رمي المطرقة بألعاب القوى.

وخرج مصطفى الجمل عبر حسابه الشخصي على فيسبوك ليرد على سخرية المتابعين من عدم تأهله إلى النهائي.

وأوضح الجمل أنه يلعب دون مدرب منذ نوفمبر 2023، وتأهله للأولمبياد كان بسبب تصنيفه وأن ما تم تدعيمه به خلال الفترة الماضية يكفي فقط للمنافسة على بطولة الجمهورية وليس الأولمبياد. (مزيد من التفاصيل)

ورد سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى بمهاجمة مصطفى الجمل لاعب رمي المطرقة، وشدد أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة ونتيجته طبيعية لأن ذلك ه ومستواه.

وكشف رئيس اتحاد ألعاب القوى عن رفض مصطفى الجمل التدرب تحت قيادة مدرب أجنبي. (مزيد من التفاصيل)

وعاد مصطفى الجمل مجددا للرد على سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى مؤكدا أن الاتحاد قد تم تكريمه من الرئيس بسبب نتائجه في دورة الألعاب الإفريقية.

وبرر مصطفى الجمل عدم تدربه مع المدرب الأجنبي كونه يشتهر بتعاطي المنشطات وكان قد توج بميدالية أولمبية في 2004 لكن تم سحبها بسبب المنشطات. (مزيد من التفاصيل)

فريدة عثمان - السباحة

بدأت الأزمة قبل أيام من انطلاق أولمبياد باريس، عندما نشرت فريدة عثمان بيانا توضح غيابها عن المنافسات بسبب اكتشاف خطأ إداري.

وكشفت فريدة عثمان أن اتحاد السباحة واللجنة الأولمبية المصرية أبلغاها بتأهلها إلى أولمبياد باريس قبل أن تكتشف أن تضارب في تفسير اللوائح حال دون ذلك.

وحققت فريدة عثمان رقم 24.72 ثانية في سباق 50 متر حرة وبفارق 0.02 ثانية عن الرقم المؤهل بشكل مباشر.

وأعربت فريدة وقتها عن حزنها الشديد بسبب صعوبة الموقف بعد المجهود الشاق والتضحيات المبذولة. (المزيد من التفاصيل وبيان فريدة عثمان)

وعقب انتهاء أولمبياد باريس نشرت فريدة عثمان فيديو عبر حسابها الرسمي توضح كواليس غيابها عن أولمبياد باريس.

وطالبت فريدة عثمان بمحاسبة المسؤولين بعد إبلاغها بالتأهل واكتشاف خطأ إداري يمنعها من التأهل.

وأوضحت فريدة في الفيديو أن غرضها هو مصلحة الجيل الجديد ومحاسبة الاتحادات بعد ضياع مجهود سنوات بسبب "اللقطة" وعدم معرفة اللوائح والقوانين، ووجود كوادر من الشباب قادرة على القيادة. (التفاصيل وفيديو فريدة عثمان من هنا)

ورد ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة واللجنة الأولمبية المصرية على تصريحات فريدة عثمان مؤكدا تقديره لحالتها النفسية.

وبرر ياسر إدريس تصريحات فريدة عثمان بأنها تفعل ذلك بسبب وجود رعاة خاصين بها وتريد أن تُظهر أمامهم أن الخطأ ليس منها. (تصريحات ياسر إدريس من هنا)

يارا الشرقاوي - السلاح

نشرت يارا الشرقاوي لاعبة السلاح عبر حسابها الشخصي عقب نهاية مشاركاتها في أولمبياد باريس.

وكشفت يارا الشرقاوي أنها لم تحظ بالدعم المناسب لا ماديا أو معنويا، وتحدثت يارا عن عدم مشاركتها في أي معسكر خارجي وشاركت بمعسكر واحد في شهر يناير على نفقتها الخاصة. (تفاصيل بيان يارا الشرقاوي)

ورد الاتحاد المصري للسلاح على الاتهامات التي وجهت له عبر منصات التواصل الاجتماعي من لاعبته يارا الشرقاوي، وتشير لعدم حصول منتخب السيدات على الدعم المادي أو المعنوي وعدم الاهتمام بمنتخب سيدات سلاح الشيش وإعداده لأولمبياد باريس.

وكشف الاتحاد المصري للسلاح عن الدعم المادي بميزانية محددة ونفى مشاركة اللاعبات في معسكرات خارجية على نفقتهن الخاصة. (تفاصيل بيان اتحاد السلاح)

وصعّد الاتحاد المصري للسلاح الأمر ضد لاعبته يارا الشرقاوي بمخاطبة اللجنة الأولمبية من أجل تحويلها إلى التحقيق.

وطالب الاتحاد المصري للسلاح تحويل يارا الشرقاوي للتحقيق لدى لجنة الانضباط والقيم بسبب إدعاءاتها. (بيان اتحاد السلاح).

عمر عصر - تنس الطاولة

بدأت شكوى عمر عصر لاعب تنس الطاولة مبكرا من قبل الوصول إلى أولمبياد باريس.

وكشف عصر في حوار خاص مع FilGoal.com عن معاناته من سوء التخطيط والدعم خلال السنوات الماضية.

وفجّر عصر مفاجأة عن سفره لخوض بطولة دولية من أجل الإعداد لأولمبياد باريس، قبل أن يكتشف وهو في المطار عدم إرسال الاتحاد المصري اسمه.

video:1

وعقب نهاية أولمبياد باريس ورغم تحقيق عمر عصر نفس إنجازه في طوكيو بالوصول لربع النهائي، خرج اللاعب في تصريحات تليفزيونية يتهم اتحاد تنس الطاولة بمزيد من الأزمات.

وأوضح عمر عصر أن رئيس اتحاد تنس الطاولة يستعين بشقيقه كمدير فني للمنتخب بينما نجل المدرب مسؤول عن المراسلات. (تفاصيل تصريحات عمر عصر)

من جانبها علقت وزارة الشباب والرياضية على ما أثاره عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة حول وجود تجاوزات تتعلق بأسلوب عمل اتحاد اللعبة.

وأشار بيان وزارة الشباب والرياضة إلى القيام بأعمال الفحص والدراسة لكافة الاتحاد الرياضية وإعداد التقرير التفصيلي النهائي والذي يتضمن تقييما موضوعيا لجميع الإجراءات. (بيان وزارة الرياضة)

ونشر اتحاد تنس الطاولة بيانا للرد على عمر عصر واصفا تصريحاته بالمغالطات والأكاذيب.

ونفى الاتحاد المصري اتهامات عمر عصر موضحا أن الإساءة مرفوضة جملة وتفصيلا وستكون مجال تحقيق أمام الجهات المختصة، كما وصف الاتحاد لاعبه باعتياده سوء السلوك وإيقافه في وقت سابق لمدة عام. (مزيد من التفاصيل)

محمد زيادة - الفروسية

غابت مصر عن المشاركة في منافسات الفروسية بأولمبياد باريس رغم حسم تأهلها.

وكان من المقرر أن تشارك مصر عن طريق نائل نصار قبل أن يتم انسحابه بسبب إصابة جواده. (التفاصيل من هنا)

واتهم محمد زيادة لاعب الفروسية، الاتحاد المصري وحمّل إسماعيل شاكررئيس اتحاد الفروسية مسؤولية غياب مصر عن المشاركة في أولمبياد باريس.

وكشف زيادة عن مفاجأة بمخاطبة الاتحاد المصري للفروسية من أجل المشاركة في أولمبياد باريس وإرسال اسمه قبل الموعد النهائي، لكن الاتحاد المصري لم يرد على مراسلاته. (تفاصيل بيان محمد زيادة من هنا)

وكان محمد زيادة قد مثل مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وتأتي شكاوى الرياضيين المصريين من اتحاداتهم بعد أقل من 3 أيام من ختام أولمبياد باريس.

وكشف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون هناك تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت بلاعبيها في أولمبياد باريس. (التفاصيل)

واحتلت مصر المركز الـ 52 في الترتيب النهائي العام بالتساوي مع الأرجنتين وتونس بتحقيق 3 ميداليات متنوعة.