دي مارزيو: روما قريب للغاية من ضم مدافع السعودية

أصبح نادي روما قريبا للغاية من ضم سعود عبد الحميد لاعب الهلال السعودي، حسب جيانلوكا دي مارزيو صحفي سكاي سبورت إيطاليا.

وأوضح دي مارزيو أن الجيالوروسي جاهز لإتمام الصفقة.

وينتهي عقد اللاعب مع الهلال في صيف 2025، مما يعني إمكانية التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا الصيف القادم.

قبل يومين، ذكرت تقارير أن نادي روما أرسل عرضا رسميا إلى نادي الهلال السعودي من أجل ضم المدافع سعود عبد الحميد.

وأوضح الصحفي الإيطالي رودي جاليتي المتخصص في أخبار الانتقالات أن روما طلب ضم الدولي السعودي، في ظل بحثه عن مدافع جديد.

وأضاف أن اللاعب السعودي منفتح على بدء تجربة جديدة في أوروبا.

قبل أن يذكر أن نادي ستاد ريمس الفرنسي طلب قبل أيام ضم عبد الحميد بعرض قيمته 2 مليون يورو.

لكن الهلال رفضه على الفور، حسب الصحفي الإيطالي.

وأفاد بأن النادي الفرنسي مستعد للتقدم بعرض جديد، قيمته 3 ملايين يورو بالإضافة إلى نسبة من البيع في المستقبل.