تشكيل الزمالك - رباعي الشباب أساسي أمام طلائع الجيش

دفع جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك برباعي فريق الشباب في مواجهة طلائع الجيش.

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة 33 من الدوري المصري التي تقام في استاد القاهرةز

ويشارك رباعي الشباب في تشكيل الزمالك الأساسي وهم محمود الشناوي حارس المرمى، وثلاثي الدفاع حسن أبو المعاطي وأحمد مجدي ومحمد السيد.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي

الدفاع: حسن أبو المعاطي – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد السيد

الوسط: محمد أشرف – سيف جعفر – مهاب ياسر

الهجوم: محمد عاطف – سامسون أكينيولا – سيد عبد الله

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عمر عبد العزيز - أحمد رفاعي - محمد إبراهيم - يوسف أحمد حسن - أحمد عبد الرحيم - عمار ياسر - حازم أسامة - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أيمن أمير عبد العزيز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة من 32 مباراة.

ويأتي طلائع الجيش في المركز الـ11 برصيد 39 نقطة من 33 مباراة.