تشكيل طلائع الجيش – عمر السعيد يقود الهجوم أمام الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك، المقرر لها في الخامسة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، في الجولة 33 لمسابقة الدوري الممتاز .

ويقود عمر السعيد هجوم طلائع الجيش في مواجهة الزمالك.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: أحمد متعب – عمرو طارق – محمد دياب – أحمد زولا

الوسط: فريد شوقي – عبد الرحمن شيكا - إسلام محارب

الهجوم: أحمد سمير – عمر السعيد – كريم طارق

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

عماد السيد - خالد سطوحي - فارس حاتم - موسى دياوارا - علي حمدي - كريم حلاوة - أحمد الشيخ - حميد ماو - محمد حمدي زكي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة من 32 مباراة.

ويأتي طلائع الجيش في المركز الـ11 برصيد 39 نقطة من 33 مباراة.