بروزوفيتش يعتزل اللعب دوليا مع كرواتيا

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم يوم الأربعاء اعتزال مارسيلو بروزوفيتش اللعب دوليا.

واعتزل بروزوفيتش اللعب دوليا بعد الظهور في 99 مباراة بقميص كرواتيا.

واستمرت رحلة بروزوفيتش الدولية 10 سنوات، بعد ظهر في مباراته الدولية الأولى في 2014.

بعدها لعب مارسيلو 99 مباراة دولية بقميص كرواتيا وسجل 7 أهداف.

وتواجد البالغ من العمر 32 عاما ضمن الفريق الكرواتي الذي حقق فضية كأس العالم 2018، وبرونزية مونديال 2022.

وقال بروزوفيتش بعد إعلان القرار: "تشرفت باللعب مع منتخب كرواتيا عدة مرات، وسأنهي مسيرتي مع المنتخب الوطني بهذا الرقم، 99 مباراة".

وأضاف "بذلت كل ما في وسعي لخدمة المنتخب الكرواتي، وهو المعيار الذي وضعه العديد من اللاعبين العظماء قبلي، وهو المعيار الذي نطمح إليه جميعًا في هذا الجيل الذي لا يُنسى، وهذا هو المعيار الذي يجب أن يطمح إليه كل من سيأتي بعدي".

وتابع "أشعر أنني حققت كل ما كنت أتمناه مع منتخب كرواتيا، وأن الوقت قد حان لجيل جديد".

ويلعب بروزوفيتش حاليا مع نادي النصر السعودي.

يذكر أن المدافع الكرواتي دوماجوي فيدا أعلن اعتزاله اللعب دوليا قبل أسابيع.

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