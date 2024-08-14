أولمبياد باريس - الرئيس السيسي يوجه بتقييم شامل للاتحادات الرياضية

أوضح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون هناك تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت بلاعبيها في أولمبياد باريس 2024.

وقال مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء إن الرئيس السيسي وجه بأن يكون هناك تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية.

وأضاف "نحن نعلم أننا جميعا كنا نأمل في الحصول على عدد أكبر من الميداليات، ولذلك لابد من تقييم شامل لأداء كل الاتحادات الرياضية".

كما وجه مصطفى مدبولي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بتكثيف رعاية المؤسسات الرياضية والشبابية للشباب الموهوبين والمميزين رياضياً.

بالإضافة إلى ضرورة وجود خطة واضحة من الاتحادات الرياضية لتأهيل الشباب المصري المتميز رياضياً، للمشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية.

واحتلت مصر المركز الـ 52 في الترتيب النهائي العام بالتساوي مع الأرجنتين وتونس بتحقيق 3 ميداليات متنوعة.

الميداليات الـ3 جاءت عن طريق: أحمد الجندي صاحب ذهبية الخماسي الحديث وسارة سمير صاحبة فضية رفع الأثقال، ومحمد السيد صاحب برونزية السلاح.

ويتم حسم الترتيب أولا بعدد الميداليات الذهبية، وفي حال التعادل تكون الأفضلية للفضية ثم البرونزية وفي حال استمرار التعادل يتم حسم الترتيب النهائي بإجمالي الميداليات.

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