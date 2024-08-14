أولمبياد باريس - الرئيس السيسي يوجه بتقييم شامل للاتحادات الرياضية

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 15:46

كتب : FilGoal

الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم أبطال دورة الألعاب الإفريقية

أوضح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون هناك تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت بلاعبيها في أولمبياد باريس 2024.

وقال مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء إن الرئيس السيسي وجه بأن يكون هناك تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية.

وأضاف "نحن نعلم أننا جميعا كنا نأمل في الحصول على عدد أكبر من الميداليات، ولذلك لابد من تقييم شامل لأداء كل الاتحادات الرياضية".

أخبار متعلقة:
أحمد سالم: الزمالك متمسك بتجديد تعاقد زيزو.. وخطوة معه رئيس اتحاد السباحة يرد على فريدة عثمان: تصريحاتها بسبب الرعاة.. وتعلم كم صرفنا عليها ياسر إدريس: لم نبيع الهواء عندما وعدنا بميداليات.. ومن أخطأ سيحاسب إذاعة تونسية: الأهلي يرفع عرضه لـ بن رمضان

كما وجه مصطفى مدبولي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بتكثيف رعاية المؤسسات الرياضية والشبابية للشباب الموهوبين والمميزين رياضياً.

بالإضافة إلى ضرورة وجود خطة واضحة من الاتحادات الرياضية لتأهيل الشباب المصري المتميز رياضياً، للمشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية.

واحتلت مصر المركز الـ 52 في الترتيب النهائي العام بالتساوي مع الأرجنتين وتونس بتحقيق 3 ميداليات متنوعة.

الميداليات الـ3 جاءت عن طريق: أحمد الجندي صاحب ذهبية الخماسي الحديث وسارة سمير صاحبة فضية رفع الأثقال، ومحمد السيد صاحب برونزية السلاح.

ويتم حسم الترتيب أولا بعدد الميداليات الذهبية، وفي حال التعادل تكون الأفضلية للفضية ثم البرونزية وفي حال استمرار التعادل يتم حسم الترتيب النهائي بإجمالي الميداليات.

عبد الفتاح السيسي أولمبياد باريس أولمبياد 2024 باريس 2024
نرشح لكم
سباحة - مروان القماش يجري جراحة ناجحة بعد إصابته في أولمبياد باريس 2024 توابع أولمبياد باريس.. 5 شكاوى من الرياضيين المصريين ضد اتحاداتهم رئيس اتحاد السباحة يرد على فريدة عثمان: تصريحاتها بسبب الرعاة.. وتعلم كم صرفنا عليها ياسر إدريس: لم نبيع الهواء عندما وعدنا بميداليات.. ومن أخطأ سيحاسب لاعب الفروسية: أحمل رئيس الاتحاد المصري مسؤولية خسارة مصر فرصتها بأولمبياد باريس "مغالطات وأكاذيب".. بيان من الاتحاد المصري لتنس الطاولة للرد على عمر عصر سباحة - "يجب محاسبة الاتحاد".. فريدة عثمان تكشف سبب عدم مشاركتها بأولمبياد باريس مؤتمر سارة سمير: أتمنى أن تتوقفوا عن مهاجمة أصدقائي.. لا أحد يعرف كيف يصل الرياضي للأولمبياد
أخر الأخبار
مستمر في عيش حلمه.. برونو فيرنانديز يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رونالدو يكسر العقدة وبروزوفيتش يفسد فرحته.. النصر يضرب موعدا ناريا مع الهلال في نهائي السوبر السعودي 17 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر جوميز: هذا ما عليك فعله عندما تكون لاعبا في الزمالك.. والخسارة اليوم مسؤوليتي 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الأهلي.. تشتيت من على خط المرمى 37 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – بيراميدز (0) - (0) الداخلية.. الأول يضيع 37 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم ضد الداخلية بحثا عن لقب الهداف ساعة | الدوري المصري
تشكيل إنبي - قفة يقود الهجوم ضد الأهلي.. محمد حمدي أساسي ساعة | الدوري المصري
تشكيل السوبر الأوروبي – مبابي أساسي لأول مرة مع ريال مدريد.. ومهاجمان يقودان أتالانتا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير 4 الاعتذار عن عدم استكمال الكأس وقمصان يكمل الدوري.. الأهلي يعلن قرارات اجتماع الخطيب وكولر