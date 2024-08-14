أحمد سالم: الزمالك متمسك بتجديد تعاقد زيزو.. وخطوة معه

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 15:40

كتب : FilGoal

أحمد زيزو - الزمالك

شدد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الزمالك تمسك النادي بتجديد تعاقد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وكتب سالم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يؤكد على تمسكه بالتجديد لزيزو نجم الفريق".

وأضاف "وهناك جلسة مع اللاعب ووالده عقب عودته من الإجازة".

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق نيوم السعودي قرر سحب العرض الذي قدمه للزمالك بسبب تأخر مجلس إدارة الأبيض في الرد عليه بشكل رسمي.

ولأن نيوم يرغب في حسم الصفقات بشكل سريع قبل انطلاق دوري الدرجة الثانية السعودي.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تفاصيل عرض نيوم للزمالك لضم زيزو.

وعلم FilGoal.com أن نادي نيوم الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية السعودي (دوري يلو) عرض شراء زيزو من الزمالك مقابل 5 ملايين دولار تُدفع بالتقسيط، بواقع الجزء الأكبر من المبلغ وقت إتمام الصفقة والجزء المتبقي يتم دفعه في فترة من 3 إلى 6 شهور.

بينما العرض المقدم من نادي نيوم لـ زيزو هو عقد يمتد لموسمين.

يأتي ذلك في ظل وجود عرض آخر من نادي العربي القطري للتعاقد مع زيزو من الزمالك.

وكشف FilGoal.com أن نادي الزمالك رفض العرض الأول من نادي العربي القطري لضم أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن عرض العربي القطري لضم زيزو جاء مقابل 3 ملايين دولار، وقد يزيد العرض إلى 4 ملايين دولار.

لكن الزمالك رفض العرض بسبب ضعف المقابل المادي في انتظار وصول عرض مالي أكبر.

زيزو الزمالك الدوري المصري
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