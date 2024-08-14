رئيس اتحاد السباحة يرد على فريدة عثمان: تصريحاتها بسبب الرعاة.. وتعلم كم صرفنا عليها

رد ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية على تصريحات فريدة عثمان لاعبة السباحة.

وكانت فريدة عثمان قد نشرت عبر حسابها الشخصي فيديو للكشف عن أسباب عدم مشاركتها في أولمبياد باريس وطالبت بمحاسبة المسؤولين وليس الرياضيين. (كافة التفاصيل من هنا)

وكشف ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة واللجنة الأولمبية المصرية عبر قناة صدى البلد ردا على تصريحات فريدة عثمان: "التأهل لمنافسات السباحة في الأولمبياد يبدأ من نهاية الدورة الأولمبية السابقة، على سبيل المثال نحن من الآن يمكن خلال أشهر أن تكون هناك بطولات مؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وتأهل مروان القماش لباريس عقب منافسات أولمبياد طوكيو مباشرة".

وتابع "فريدة عثمان خلال 3 سنوات منذ نهاية أولمبياد طوكيو تحاول التأهل، فريدة منذ فترة طويلة وهي تعيش في أمريكا ما بين الدراسة والماجستير والتدريب، وتحمل الاتحاد مصاريف كبيرة جدا جدا بخطة موجودة في وزارة الشباب والرياضة وندفع التكلفة وهي أرقام تجعلها تتدرب بشكل جيد جدا في أمريكا".

وشدد ياسر إدريس "فريدة عثمان قالت أن الأموال ليست أهم شيء، لأنها تعلم جيدا كم من المال صرفنا عليها وبدعم من الدولة لذلك لا يمكنها الحديث من الناحية المالية".

وتابع "من الناحية الفنية، حولت فريدة عثمان سباقها من 100 متر فراشة إلى 50 متر حرة، وعملت على ذلك لمدة 3 سنوات".

وواصل "في النهاية فريدة عثمان بطلة وبنت مصر ولم أرد عليها في أول مرة لأني مقدر حالتها النفسية، لكنها قالت أن بطولة العالم لم تكن في خطتها وكانت ضمن التدريبات، هل هناك بطل عالمي لا يضع بطولة العالم ضمن خطته؟".

وبسؤاله عن حقيقة اكتشاف التأهيل من دورة الألعاب الإفريقية بالصدفة أجاب "بالنسبة لتلك البطولة فهي لم تكن في خطتنا بالفعل وغير مؤهلة لأنه كان مقرر لها في أغسطس قبل أن يتم اختيار شهر مارس لها، هذه البطولة تمثيل لمصر فهل يُعقل أن تغيب عن رفع اسم مصر؟ كل عظماء مصر تواجدوا في البطولة حتى نحصل على المركز الأول".

وواصل "مدرب فريدة عثمان رفض السفر معها بدورة الألعاب الإفريقية لأنه يعلم أن تلك المحطة لن يمكنها التأهل منها، قبل البطولة بأسبوع أو 10 أيام تم حل مسألة التأهل، هل عمل 3 سنوات نتيجته تختلف في أسبوع؟".

وكشف رئيس اتحاد السباحة المصري "راسلنا الاتحاد الدولي أكثر من مرة لطلب تأهل فريدة عثمان للأولمبياد بعدما لم تنجح في التأهل كأهم سباحة في مصر، لكن الاتحاد الدولي رفض لأنه سبق وأن صعدت أكثر من مرة بنفس الطريقة وتكون الأولوية لصغار السن".

وأضاف "لم أقل لفريدة عثمان (نطي في الطيارة عشان تلحقي تتأهلي) ولكن بعدما رفض الاتحاد الدولي بشكل تام مشاركتها فمنحتها مساعدة بآخر فرصة موجودة وهي بطولة روما في يونيو، هي تتدرب لمدة 3 سنوات من أجل الأولمبياد هل المنطقي قبل البطولة بشهر واحد تكون غير جاهزة لتحقيق الأرقام؟".

وكشف ياسر إدريس "لست حزينا من فريدة عثمان ومقدر حالتها لأن لديها رعاة وتريد أن تظهر أمامهم وأمام الرأي العام أن الخطأ ليس من عندها، وهي بنفسها قالت لي قبل الأولمبياد أنها ستنشر بيانا من أجل الرعاة الخاصين بها وقلت لها أفعلي ما تريدين ليست لدي مشكلة وأساندك في أي شيء وذلك بوجود والدها ومدربها".

وشدد "أنا ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة واللجنة الأولمبية المصرية لم أبلغها أبدا بالتأهل، كيف أُبلغها بالتأهل وفي نفس التوقيت أقول لها اذهبي للمشاركة في بطولة روما إذا كانت قد تأهلت بالفعل".

واختتم ياسر إدريس تصريحاته "سنتحمل ما قالته فريدة عثمان حتى وأن خانها التوفيق في التصريحات، ونتمنى لها التوفيق وأن تستمر، وكنت أول من ساندها بعد انهيارها في أولمبياد طوكيو".

ماذا حدث؟

نشرت فريدة عثمان قبل أولمبياد باريس بفترة عن تأهلها إلى المنافسات للمرة الرابعة على التوالي، قبل أن تنشر بيانا بأنه بسبب خطأ إداري ستغيب عن الأولمبياد.

وأوضحت فريدة في بيانها أن عدم مشاركتها بأولمبياد باريس يأتي بسبب تضارب في تفسير اللوائح مما تسبب في عدم تأهلها رغم إبلاغها من اللجنة الأولمبية بالتأهل في وقت سابق -وفقا لبيانها- قبل انطلاق الأولمبياد.

من جانبه رد ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في تصريحات تليفزيونية بأنه منذ البداية وهم يعلمون بصعوبة موقف فريدة في التأهل وغير صحيح إبلاغها.

وحققت فريدة عثمان رقم 24.72 ثانية في سباق 50 متر حرة وبفارق 0.02 ثانية عن الرقم المؤهل بشكل مباشر.

وأعربت فريدة وقتها عن حزنها الشديد بسبب صعوبة الموقف بعد المجهود الشاق والتضحيات المبذولة.

وعقب انتهاء أولمبياد باريس نشرت فريدة عثمان فيديو عبر حسابها الرسمي توضح كواليس غيابها عن أولمبياد باريس.

وطالبت فريدة عثمان بمحاسبة المسؤولين بعد إبلاغها بالتأهل واكتشاف خطأ إداري يمنعها من التأهل.

وأوضحت فريدة في الفيديو أن غرضها هو مصلحة الجيل الجديد ومحاسبة الاتحادات بعد ضياع مجهود سنوات بسبب "اللقطة" وعدم معرفة اللوائح والقوانين، ووجود كوادر من الشباب قادرة على القيادة.

ورد ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة واللجنة الأولمبية المصرية على تصريحات فريدة عثمان مؤكدا تقديره لحالتها النفسية.

وبرر ياسر إدريس تصريحات فريدة عثمان بأنها تفعل ذلك بسبب وجود رعاة خاصين بها وتريد أن تُظهر أمامهم أن الخطأ ليس منها.