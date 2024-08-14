فوت ميركاتو: القادسية السعودي يتوصل لاتفاق مع ديبالا

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 14:40

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - روما

ذكر موقع فوت ميركاتو أن نادي القادسية السعودي توصل لاتفاق مع الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب روما من أجل ضمه هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن النادي السعودي سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع روما البالغ 12 مليون يورو، أو يتفاوض مع روما قبل ضمه.

ومن المرجح أن يوافق روما على أي عرض في ظل انتهاء عقد اللاعب الصيف المقبل.

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ومن المنتظر أن يوقع النجم الأرجنتيني على عقد يربطه بالقادسية حتى صيف 2027، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن ديبالا سيتقاضى 15 مليون يورو كراتب سنوي.

في السياق نفسه، أفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن اللاعب حصل على موافقة ناديه روما للتفاوض مع النادي السعودي.

وكان نادي أستون فيلا يخطط للتعاقد مع ديبالا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن أستون فيلا مهتم للغاية بضم ديبالا بداية من الموسم المقبل.

ويرتبط باولو ديبالا بتعاقد مع روما حتى صيف 2025 وينتظر النادي الإيطالي الجلوس مع وكيل اللاعب للحديث عن التجديد.

ديبالا لعب 39 مباراة في الموسم المنصرم وسجل 16 هدفا وصنع 10 آخرين.

باولو ديبالا روما القادسية
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