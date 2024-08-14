ريال مدريد يوضح تفاصيل إصابة كامافينجا.. وماركا تكشف مدة غيابه

أوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن مدة غياب إدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد عن الملاعب قد تمتد إلى شهر ونصف.

كامافينجا تعرض لإصابة خلال التدريب الأخير قبل مباراة السوبر الأوروبي ضد أتالانتا، ليسقط في أرض الملعب، ويتأكد غيابه عن المباراة.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "الفحوصات التي خضع لها كامافينجا أثبتت تعرضه لإصابة بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وذكر تقرير ماركا أن كامافينجا سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و7 أسابيع.

صرخة كامافينجا أسكتت التدريبات، بعد اصطدامه بزميله أوريلين تشواميني وتوقف التدريب على الفور.

تلقى كامافينجا العلاج على أرض الملعب، وبعد عدة دقائق خرج من الملعب على قدميه، ليذهب إلى غرفة تبديل الملابس.

ويلتقي ريال مدريد أمام أتالانتا في تمام العاشرة مساء الأربعاء، على ملعب وارسو.

فيما ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني يوم الخميس.

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