ريال مدريد يوضح تفاصيل إصابة كامافينجا.. وماركا تكشف مدة غيابه

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 14:20

كتب : FilGoal

إصابة كامافينجا في تدريب ريال مدريد

أوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن مدة غياب إدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد عن الملاعب قد تمتد إلى شهر ونصف.

كامافينجا تعرض لإصابة خلال التدريب الأخير قبل مباراة السوبر الأوروبي ضد أتالانتا، ليسقط في أرض الملعب، ويتأكد غيابه عن المباراة.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "الفحوصات التي خضع لها كامافينجا أثبتت تعرضه لإصابة بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى".

أخبار متعلقة:
ماركا: مبابي سيقود هجوم ريال مدريد في السوبر الأوروبي ريليفو: ليفربول يفاوض فالنسيا من أجل ضم حارس جورجيا بي إن سبورتس تستمر في بث الدوري الإسباني حتى 2028 إذاعة تونسية: الأهلي يرفع عرضه لـ بن رمضان

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وذكر تقرير ماركا أن كامافينجا سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و7 أسابيع.

صرخة كامافينجا أسكتت التدريبات، بعد اصطدامه بزميله أوريلين تشواميني وتوقف التدريب على الفور.

تلقى كامافينجا العلاج على أرض الملعب، وبعد عدة دقائق خرج من الملعب على قدميه، ليذهب إلى غرفة تبديل الملابس.

ويلتقي ريال مدريد أمام أتالانتا في تمام العاشرة مساء الأربعاء، على ملعب وارسو.

فيما ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني يوم الخميس.

إدواردو كامافينجا ريال مدريد
نرشح لكم
دالي بليند يعلن اعتزاله اللعب دوليا بقميص هولندا ماركا: مبابي سيقود هجوم ريال مدريد في السوبر الأوروبي بي إن سبورتس تستمر في بث الدوري الإسباني حتى 2028 مواعيد مباريات اليوم 14 أغسطس.. الأهلي والزمالك في الدوري وظهور مبابي الأول مع ريال مدريد ماركا: صرخته أسكتت التدريبات.. كامافينجا يغيب عن السوبر الأوروبي يريد أن يكون رمزا لناديه.. ريليفو: زوبيميندي يرفض الانتقال لـ ليفربول العنكبوت في مدريد.. أتليتكو يعلن التعاقد مع جوليان ألفاريز ESPN: فينيسيوس لا يستبعد الموافقة على العرض السعودي الضخم.. وطلبات مدريد المالية
أخر الأخبار
تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم ضد الداخلية بحثا عن لقب الهداف 2 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل إنبي - قفة يقود الهجوم ضد الأهلي.. محمد حمدي أساسي 18 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل السوبر الأوروبي – مبابي أساسي لأول مرة مع ريال مدريد.. وفينيسيوس وبيلينجهام أساسيان 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الأهلي – كهربا يقود الهجوم.. وأحمد أشرف أساسي ضد إنبي 26 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات كأس مصر 2023-24 حتى النهائي 36 دقيقة | الدوري المصري
رأسية زيكو تكتب ما يحدث لأول مرة في مواجهات زد أمام المصري 39 دقيقة | الدوري المصري
قبل مواجهة الكأس.. طلائع الجيش يختتم الدوري بالفوز على الزمالك بثلاثية 49 دقيقة | الدوري المصري
تقرير تونسي: الأخدود السعودي تقدم بعرض رسمي لضم بن رمضان.. وموقف ناديه 55 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير 4 الاعتذار عن عدم استكمال الكأس وقمصان يكمل الدوري.. الأهلي يعلن قرارات اجتماع الخطيب وكولر