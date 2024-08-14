ماركا: مبابي سيقود هجوم ريال مدريد في السوبر الأوروبي
الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 14:05
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن مشاركة كيليان مبابي نجم ريال مدريد الجديد في تشكيل فريقه الأساسي في مباراة السوبر الأوروبي.
كيليان مبابي
النادي : ريال مدريد
ويلعب ريال مدريد ضد أتالانتا الإيطالي في السوبر الأوروبي، في المباراة التي تقام في تمام العاشرة مساء في مدينة وارسو عاصمة بولندا.
وقالت ماركا إن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد سيدفع بالنجم الفرنسي في هجوم فريقه الأساسي.
وسيرافق مبابي على الجناحين الثنائي البرازيلي رودريجو وفينيسيوس جونيور.
وانضم النجم الفرنسي كيليان مبابي لصفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وفاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام بوروسيا دورتموند الألماني، بينما فاز أتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي على باير ليفركوزن الألماني.
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